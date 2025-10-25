電動車頂裝太陽能板「1年多跑3000KM」！Nissan最新概念東京亮相

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 日前宣布，將在 2025 年日本移動展中展示一款搭載太陽能發電系統的原型車。該系統命名為「Ao-Solar Extender」，安裝於日本市場最暢銷的電動車型 Nissan Sakura 上，旨在透過太陽能輔助供電，提升車輛的實用性與環保表現。

這套由 Nissan 自主開發的太陽能系統，採用車頂固定式設計，並配備可延伸面板，在停放時能擴展受光面積，最大發電功率可達 500 瓦。系統不僅在行駛中能持續充電，於靜止狀態下展開面板時，還能同時為車內遮陽，降低艙內溫度，減少空調耗能。

根據 Nissan 內部估算，Ao-Solar Extender 每年可產生相當於行駛約 3,000 公里的電量，實際效益則依日照條件而有所差異。該系統特別適合日常短程通勤的使用情境，例如購物、接送學童等，有望大幅降低對充電樁的依賴。

此項計畫源自品牌 2021 年的內部創意競賽，並被視為「Re:Nissan」戰略中「創新產品與移動解決方案」的具體實踐。Nissan 期望透過整合太陽能技術，進一步強化其在輕自動車市場的競爭力，同時推動可持續移動的發展。

Ao-Solar Extender將於日本移動展的「Tokyo Future Tour – City Life zone」中展出，目前尚未公布量產上市時間，但日產表示未來計劃將其商業化，具體時程將另行公告。