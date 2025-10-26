雪鐵龍宣布「正式進軍電動方程式賽車」！2秒內加速破百12月迎首秀

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

法國汽車品牌 Citroën 於本月正式宣布加入 ABB FIA 電動方程式世界錦標賽，並公開將代表品牌出征的全新單座賽車。這項決策標誌著 Citroën Racing 在參與賽車運動 60 年後，邁向一個全新的戰略階段，展現其對創新、環保與高性能移動解決方案的承諾。新賽車將於 10 月 27 日起在瓦倫西亞進行官方測試，並預計於 12 月 6 日參與在聖保羅舉行的首場 e-Prix 賽事。

Citroën 正式進軍 Formula E 賽事 揭曉全新單座賽車與團隊陣容

Citroën 本次採用的 GEN3 Evo 賽車，以碳纖維單體車殼打造，具備高剛性與輕量化特性，最低重量含車手僅 859 公斤。其電動動力系統最高輸出可達 350 kW，約 470 匹馬力，0 至 100 km/h 加速僅需 1.86 秒，極速約為 320 km/h，成為目前 FIA 認證中最快的電動單座賽車。此外，車輛搭載前後雙馬達系統，可於煞車時回收高達 600 kW 的能量，並儲存於 47 kWh 電池中，實現近五成能源再利用。

Citroën 的 Formula E 賽車由 Stellantis Motorsport 位於薩托里的技術中心負責開發，由 Jean Marc Finot 領導。團隊累積近 11 年參與 Formula E 的經驗，專精於電動動力系統、能源管理與軟體控制等關鍵技術。這些賽事中所獲得的技術與數據，也將反饋至市售電動車型的開發，包括電池管理、能量回收與控制策略等面向。

車隊陣容方面，Citroën 邀請兩位經驗豐富的 Formula E 車手：法國籍的 Jean-Éric Vergne，曾兩度奪得 Formula E 冠軍，並擁有 F1 與耐久賽經驗；以及紐西蘭好手 Nick Cassidy，曾在日本賽事中贏得「三冠王」，並於近年 Formula E 賽季中表現出色。車隊負責人則由 Cyril Blais 出任，他過去曾任工程師與副領隊，具備豐富的賽事管理與技術整合經驗。

Citroën 選擇加入 Formula E，不僅因其為全球首個全電動單座賽事，更因其與品牌推動潔淨移動的願景相符。該賽事於全球 12 國舉辦 18 場賽事，多數賽道位於城市中心，有助於品牌接觸年輕、關注科技與環保議題的消費族群。同時，賽事中應用的能源管理與電池技術，也將成為未來市售電動車研發的重要參考。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Citroen雪鐵龍FormulaE電動方程式賽車汽車新車

