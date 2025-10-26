Hyundai「Venue小休旅大改款」印度亮相！台灣導入國產機率大

▲Hyundai於印度市場率先推出大改款Venue入門小休旅，並將在11／4上市。（圖／翻攝自Hyundai）

記者張慶輝／綜合報導

Hyundai現代汽車於印度市場正式發表全新第2代Venue，並將於11／4日在印度上市，能以25,000盧比（約新台幣8,700元）預購卡位，這款小型SUV主打智慧互聯與動感駕駛體驗，貫徹「科技升級，超越自我」的品牌理念。隨著印度市場推出全新大改款車型後，相信不久之後南陽實業就會導入國產化。

▲全新Venue承襲最新品牌設計語彙（圖／翻攝自Hyundai），整體外形以剛硬直角線條作為主軸。

新Venue以「現代體驗（HX）」為主軸，全面改款車型編成，外觀設計大幅調整，車身尺碼長寬高3,995x1,800x1x665mm，軸距達2,520mm，比前代加長20mm，整體外形增加更多剛硬的直角元素，車頭配備4光束LED頭燈、雙角LED日行燈，搭配深色鍍鉻水箱護罩與車頂架，後方則採用地平線式LED尾燈，讓Venue在同級車市場中更顯大型SUV氣勢。

▲車尾一樣有了地平線式LED貫穿尾燈，夜間具有更高的辨識度。（圖／翻攝自Hyundai）

內裝部分，Venue導入雙12.3吋曲面全景螢幕，一邊負責資訊娛樂系統，另一邊則為數位儀表板，座艙設計採水磨石紋理儀表板，並以深海軍藍與鴿灰雙色搭配，加上月白色氛圍燈營造質感氛圍；高級配備包括平底方向盤、Venue品牌雙色真皮與駕駛座4向電調座椅，後座腿部空間因軸距加長而更寬敞，椅背還有兩段角度可調，並有遮陽板與後排冷氣出風口等。高階車型還有8支揚聲器Bose音響、雙區域空調、通風前座椅及全景天窗，舒適度大幅提升。

▲駕駛介面由兩塊12.3吋螢幕組成，高階車型還配備有更具運動感的平底方向盤。（圖／翻攝自Hyundai）

安全科技方面，新Venue的ADAS主動安全系統升級至Level 2等級，除原有前方碰撞預警、車道偏離警示、駕駛員注意力提醒外，新增主動定速、盲點碰撞預警、前方停車感應器與360度環景攝影機，全面守護行車安全。

▲由於軸距較前代車型加長20mm，車內空間表現也更勝以往。（圖／翻攝自Hyundai）

新Venue提供3種引擎選擇，分別是1.2升Kappa MPi汽油、1.0升Turbo GDi汽油以及1.5升U2 CRDi柴油版本，搭配手排、iMT、自排或7速DCT雙離合器變速箱，無論市區或高速公路都能靈活應對各種駕駛需求。