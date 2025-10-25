ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
HONDA「新HR-V運動款日本開賣」75萬新台幣有找！油電、四驅都有

▲日本新年式Honda HR-V即將開賣！推出多種風格套件。（圖／翻攝自Honda）

▲日本開賣HR-V RS運動款，懸吊強化運動取向。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

日本HONDA近期推出新HR-V，而其中最引人注目的是導入RS運動款，並還有前驅、四驅可選，採用e:HEV油電，前驅入門款入手價折合新台幣75萬有找！

▲日本釋出HONDA HR-V RS運動款！不僅帥氣又省油。（圖／翻攝自HONDA）

▲日本釋出HONDA HR-V RS運動款！不僅帥氣又省油。（圖／翻攝自HONDA）

▲HR-V RS車身高度更低，帶來更好的操控重心。

HONDA HR-V RS提供前驅、四驅車型，開價374.88、396.88萬日圓，折合新台幣75萬與80萬。日本原廠強調，HR-V RS車身高度刻意降低約 15mm，讓整體高度壓到 1,545mm，不僅符合日本常見機械停車場的限制，也帶來更好的重心與操控。懸吊與電動輔助轉向系統經過調校，轉向回饋更精準，同時還新增 4WD 四驅選項，讓 RS 在雪地或濕滑路況更能展現穩定抓地力。

▲日本釋出HONDA HR-V RS運動款！不僅帥氣又省油。（圖／翻攝自HONDA）

▲內裝同樣具有熱血的競技化氣息。

動力都提供1.5升e:HEV油電，可繳出131匹馬力、25.8公斤米扭力，油耗前驅25.4km/L、四驅為21.4km/L。車艙內維持黑色基調，並以紅色縫線點綴，方向盤、排檔桿、門飾板等細節處處流露熱血氣息。座椅採用 Lux Suede 材質，兼具質感與支撐性，並標配無線充電、雙區恆溫空調、雙前座加熱座椅以及 10 支揚聲器音響，滿足舒適與實用需求。

