【周焦點】台製TOYOTA 7人座將量產　第6代RAV4 90萬起　進口電車百萬內

▲TOYOTA Noah、Voxy即將在台量產；海外6代RAV4售價出爐；現代進口電動車11月上市。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

第4季剛開始新車市場越來越熱鬧，傳聞已久的TOYOTA Noah、Voxy即將在明年啟動在台量產；海外第6代RAV4即將開賣，售價落在3萬美金起；Hyundai現代百萬有找電動車要來了，準備在11月上市搶攻百萬內市場。

▲新一代RAV4原廠透露3萬美金起售價。

新一代TOYOTA RAV4已經等不及要上市了，進行一輪海外首波試駕後，原廠也透露出價格帶（連結），將落在3萬美金左右，也就是折合新台幣90萬起，並具有3款外型、7種規格可選，台灣市場也傳出隨著北美12月上市後，經銷端也有望釋出首波接單。

▲TOYOTA Noah、Voxy網友敲碗希望在台出現國產左駕。

台灣造車受日本TOYOTA母廠肯定！即將在台啟動Noah、Voxy量產作業（連結），預計明年第2季開始、同年第4季交車，若台灣和泰積極爭取，說不定還有機會看到國產左駕的Noah、Voxy登台。

▲Hyundai Inster即將在11月上市，價格百萬有找。

Hyundai全新力作Inster即將在11月上市（連結），且預計開出甜甜的百萬有找售價，屆時相信將有不少國產車面臨威脅，依照先前送測資訊得知，具有兩種電池容量，最大續航力約有370公里。

▲三菱國產Xforce即將進駐展間，有望在11月釋出接單價。

台灣第4季新車重頭戲，中華三菱國產Xforce已經在最後籌備階段（連結），傳出將在10月27日現身進駐展間，同時預計11月展開預接單，以目前同級對手來看，Xforce售價預估落在70萬上下，搭配最新10萬舊換新補貼，60多萬就能入手！