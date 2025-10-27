「Nissan兩款新轎跑房車」預告今年底上市！1.5升新油電主打省油

▲Nissan小改款Teana、N6雙雙下線生產！預告今年底前上市。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

大陸東風日產Nissan火力全開，紛紛帶來全新N6插電式油電、改款新Teana房車，這2款新車日前都在產區下線生產，已經離最終上市只差最後一步。

▲N6搭載1.5升PHEV油電，帥氣又省油。

繼N7在大陸市場受到不錯迴響後，Nissan又以N6繼續專攻房車市場，不同於N7全電動動力，N6主打的是1.5升PHEV插電式油電，外型走低趴轎跑風格，封閉式水箱護罩搭配貫穿式LED燈條，看起來更像一輛電動車。流線車頂搭配立體腰線，運動感滿點。

車長4米8、軸距達2米8，屬於標準中型房車級距。動力採用1.5升引擎搭配電動馬達的插電式混合動力（PHEV）系統，搭載21.1kWh磷酸鐵鋰電池，純電續航可達150公里，應付日常通勤綽綽有餘，還能兼顧長途節能。

▲Altima在大陸換上熟悉的Teana命名。

而改款Teana則是台灣日前才停售的Altima，如今在大陸市場換上更熟悉的Teana車名，換上更年輕、更具侵略感的外觀。前臉採用放大版V-Motion家族格柵，線條更俐落，兩側導入全新箭翼式LED燈組，視覺效果霸氣又有層次。

車尾也同步翻新，採用時下流行的橫貫式尾燈，中央的發光Nissan字樣辨識度極高。整體比以往更具科技氣息。