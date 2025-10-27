日本TOYOTA也要進美規車？放大版RAV4、7人座休旅將從北美進口

▲日本TOYOTA也評估美規車導入規劃，而Highlander、Grand Highlander傳都在名單中。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

不只台灣評估要導入TOYOTA美規車，近來就連日本市場同樣傳出也有計劃，而Highlander、Grand Highlander都被點名將從北美進口銷回日本母國市場！

▲Highlander、Grand Highlander兩者都是北美市場為主車款。

TOYOTA Highlander、Grand Highlander這兩者目前都是北美專屬車款，而Highlander更有放大版RAV4美名，而Grand Highlander則是以Highlander延伸打造的7人座車型，隨著日本、美國的關稅進展，雙方在進口汽車上將有新的布局。

▲台灣市場亦有美規車評估，車款可能就是Camry與RAV4。

事實上，台灣市場日前和泰也有表態將評估美規車規劃，雖然尚未透露細節，不過外界普遍認為北美有生產的Camry、RAV4等車款可能性較大，而台灣會有美規車導入計劃，似乎就是為了美規車零關稅開始布局，屆時台灣進口TOYOTA有望隨著美規車零關稅協議，在售價上將有更多彈性與調整。

至於傳言日本要進口導入的Highlander、Grand Highlander大型休旅，其實也不是不少台灣車迷敲碗名單，若日本真的從北美進口Highlander、Grand Highlander，說不定也能成為台灣市場日後參考方向。