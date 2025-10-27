ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣將上市的Xforce放大版！三菱「全新7人座休旅」菲律賓預告上市

▲三菱Destinator。（圖／翻攝自Mitsubishi)

▲三菱全新7人座休旅Destinator即將登陸菲律賓市場。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

來自台灣即將上市的Xforce平台延伸打造，三菱全新力作Destinator 7人座休旅準備進軍菲律賓市場，搭載1.5升渦輪魅力比台灣舊款Outlander更高，隨著Xforce即將在台上市，作為同平台的Destinator未來動向也值得台灣車迷關注。

▲三菱Destinator。（圖／翻攝自Mitsubishi)

▲Destinator採用1.5升渦輪作為主力。

與Xforce的1.5升自然進氣引擎不同，全新Destinator 採用 1.5 升渦輪增壓引擎，可輸出約163匹馬力、25.5米公斤米扭力，搭配CVT變速箱，尺碼4,680x1,840x1,780mm、軸距2,815mm。

空間配置採用 2‑3‑2 三排座椅設計，尺碼接近 Outlander 水準，但軸距更長，內部空間更寬敞。作為熱門級距的休旅作品，且與Xforce也有血緣關係，具有極高潛力成為台灣休旅市場Outlander接班人選。

▲三菱Destinator。（圖／翻攝自Mitsubishi)

▲三菱Destinator。（圖／翻攝自Mitsubishi)

▲印尼售價折合新台幣70萬起。

Destinator陸續在東南亞市場拓展版圖，今年底前預計在菲律賓上市，參考印尼當初上市售價，開價3.85 億～4.65 億印尼盾，折合新台幣70～84萬左右，是一輛顏值、市場定位都值得期待的7人座休旅。

