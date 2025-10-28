ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「TOYOTA新Camry亮相」更帥、更凶狠！爆改空力套件全上身

▲TOYOTA暖身11月的北美SEMA改裝車展，公布全新Camry GT-S Concept概念車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA暖身11月的北美SEMA改裝車展，公布全新Camry GT-S Concept概念車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA以GR大軍吹起性能風潮，即將在11/4～11/7開幕的美國SEMA改裝車展，TOYOTA搶先展出Camry GT-S Concept概念車，為Camry展現更多的可能性！

▲車身採用搶眼的橘色烤漆，搭配細節黑化。

▲TOYOTA暖身11月的北美SEMA改裝車展，公布全新Camry GT-S Concept概念車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲車身採用搶眼的橘色烤漆，搭配細節黑化。

TOYOTA Camry GT-S Concept 最醒目的部分，便是其車身配色與空力套件的改動。其採用辨識度超高的「Inferno Flare」烈焰橘漆，搭配黑色車頂與車身細節消光黑點綴。這樣的配色組合，遠看既彰顯運動風格，又帶有改裝車的張力。

▲鋁圈一口氣升級20吋。

▲TOYOTA暖身11月的北美SEMA改裝車展，公布全新Camry GT-S Concept概念車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲鋁圈一口氣升級20吋。

前保桿重新設計搭配囂張的進氣口，配合下方擾流板、側裙與後擾流，整體視覺比標準版 Camry 更加低趴與飽滿。並採用20 吋鋁圈搭配245/35 R20 高性能輪胎，進一步強化運動格調。

此外，車身高度較原版降低約38 mm，呈現更低趴的性能氣息，整體氣勢更具侵略感。可惜的是，動力並未進行更動，仍舊維持2.5升自然進氣搭配電動馬達，具有232匹綜效馬力。

