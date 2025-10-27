ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
福特「中大型房車金牛座」將推改款！頭尾造型調整中東市場專屬

圖文／7Car 小七車觀點

雖然 Ford 在北美市場早已全面停產房車，自 2019 年最後一輛 Taurus 於芝加哥工廠下線後，美國買家再也見不到這個熟悉車名，但它在海外市場並未就此消失。隨著 2022 年中國大陸市場推出新世代 Mondeo，這款中大型四門房車在中東地區則以 Taurus 名義販售，如今也即將迎來 2026 年式中期改款。

原廠近日釋出兩張官方預告圖，顯示新款 Taurus 將在造型上進行明顯調整。車頭換上線條更簡潔的頭燈組，內部採用新式 LED 光條，整體視覺風格更貼近四門版 Mustang。頭燈之間是一具面積更大的水箱護罩，下方保桿開口也更具運動感，強化車頭辨識度。雖然車側輪廓尚未曝光，但預期將針對鋁圈樣式與車色新增選項。車尾則導入全新 LED 尾燈組與重新修飾的後保桿，並於下方加入黑色飾條與車身同色下擾流，營造更低趴的視覺重心。

預告圖中的尾門銘牌顯示該車為中東市場的 Titanium 頂規版本，與中國大陸市場販售的 ST-Line 運動化版本有所區隔，後者目前尚未導入中東地區。內裝預期也會同步微調，除了中央鞍座與飾板材質升級外，整體格局仍維持現行配置，包含 8 吋數位儀表搭配 13.2 吋多媒體觸控螢幕，更新重點將集中在質感細節而非硬體革新。

動力部分維持現行設定，提供 2.0 升 EcoBoost 渦輪增壓汽油引擎與 1.5 升油電複合系統兩種選擇。前者可輸出 239 匹馬力，搭配 8 速自排變速系統；後者則以引擎與電動馬達協同輸出共計 185 匹馬力，其中電動馬達單獨貢獻 64 匹馬力，搭配 CVT 無段變速系統，皆採前輪驅動配置。

依照原廠規劃，2026 年式 Ford Taurus 將於明年在中東市場正式亮相，屆時將揭露完整規格與配備資訊。由於該車與中國大陸市場的 Ford Mondeo 共用平台，外界預期後者也將同步迎來相同設計更新，象徵 Ford 在全球房車領域仍持續維持戰力，並以更現代化語彙延續傳統車系命脈。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特Taurus金牛座Mondeo蒙迪歐房車汽車新車中大型

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

