凱迪拉克「旗艦房車CT6」大陸推新年式！售價是5年前美版打對折

圖文／7Car 小七車觀點

距離 Cadillac CT6 自美國市場退場已超過 5 年，但這款旗艦房車在中國大陸仍穩定販售，甚至不斷更新。隨著 2026 年式登場，原廠針對外觀、底盤與座艙進行優化，以回應當地對大型豪華轎車的持續需求，也展現品牌在傳統燃油旗艦級距的堅持。

此次改款最吸引目光的莫過於售價策略。中國大陸市場新款 CT6 起價為 28.99 萬人民幣（約新台幣 125.58 萬元），相較於 2020 年美國市場開價 58,995 美元的入門版本，幾乎打了對折。若換算通膨後的價值，新款車型的價格僅為當年美版約一半，顯示 Cadillac 在中國大陸的定價策略更具競爭力。

中國大陸販售的 CT6 提供三種車型，分別為 28.99 萬、30.99 萬與 32.99 萬人民幣版本，動力系統採 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，具備 233 匹馬力與 350 牛頓米扭力，搭配 10 速自排變速系統。底盤搭載最新版 Magnetic Ride Control 主動磁浮懸吊，可依路況即時調整阻尼，結合前雙 A 臂與後鋁合金多連桿懸吊，兼顧舒適與操控表現。

座艙設計延續 2023 年改款風格，最大亮點是 33 吋 9K 曲面螢幕，搭載最新 Cadillac OS 系統並支援 OTA 無線更新。車主可選配 GM Super Cruise 半自動駕駛系統，搭載 6 組攝影鏡頭、6 組毫米波雷達與 12 組超音波雷達，惟未配備 LiDAR。內裝則新增名為「Cloud Tranquility White」的白色皮革主題，進一步突顯豪華氛圍。

音響與科技配置同樣不遜色，包括 19 支 AKG 揚聲器（內含頭枕喇叭）、主動降噪、手機無線充電與可調氛圍燈系統。大量鋁質飾板搭配柔和燈光，強化整體細膩質感。

雖然 CT6 在中國大陸市場的銷售量不高，今年上半年僅售出約 209 輛，但其仍是 Cadillac 品牌在傳統豪華房車級距中的旗艦代表。隨著純電車逐步成為主流，CT6 以細膩工藝與成熟底盤技術，持續扮演品牌形象象徵，也讓 Cadillac 在高級燃油車市場保有最後的尊榮姿態。