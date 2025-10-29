「第6代HONDA油電CR-V」回歸日本亮相！全新黑化限定特仕車帥翻

▲HONDA CR-V以全新第6代搭上油電回歸日本。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

日本HONDA繼日前的CR-V e:FCEV氫燃料進軍日本市場後，如今作為大量市售量產油電CR-V嚴格來說才是正式重返日本母國。就在剛開幕的日本東京移動車展，日本原廠推出當地限定的CR-V e:HEV RS Black Edition，預計今年冬季正式開賣。

▲日本市場CR-V以油電做為主力，並未提供1.5升汽油渦輪。

CR-V 在日本市場一度「消失」，其實跟市場消費有關。當年第5代雖然在海外熱賣，但日本消費者偏好小型SUV，讓CR-V 銷量表現平平，讓本田在2022 年選擇暫時撤出。如今隨著新能源趨勢興起，HONDA重新布局，藉著油電動力、節能形象強勢回歸，時機可說是剛剛好。

▲外觀採用大量黑化點綴，更帥、更兇。

Black Edition 版本顧名思義，全車採用黑色點綴，從前水箱護罩、下氣壩、車側防刮飾條、後視鏡、門把、甚至車頂行李架通通黑化，看起來更低調卻也更兇。整體線條延續第六代 CR-V 的肌肉感設計，搭配大尺寸鋁圈，視覺存在感滿滿。

▲鋪陳與台灣大同小異，不過RS版細節用料更豐富。

打開車門，整體鋪陳和海外 CR-V RS版相近，但質感更上一層。中控採用 9 吋 HONDA CONNECT 觸控螢幕，搭配 10.25 吋數位儀表，操作介面直覺好上手。

後座同樣不馬虎，中央扶手內建置杯架、USB 充電孔、還有加熱開關，照顧後排乘客的體感。整體氛圍就是「一家大小都能享受的高質感休旅」。