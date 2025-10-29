TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣！外觀與台灣、海外同步　折合新台幣43萬

▲大陸改款新Corolla Cross上市，換上最新家族化車頭。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

全球、台灣暢銷的TOYOTA Corolla Cross（大陸稱銳放）已經在大陸推改款上市，一汽豐田共推出2.0升汽油、2.0升油電可選，上市優惠價人民幣9.68萬，折合新台幣僅43萬！

▲大陸全車系優惠價降價3萬人民幣。

大陸一汽豐田推汽油、油電雙動力，共計6款車型，原售價12.68～15.98萬人民幣，折合新台幣56～71萬，不過上市優惠價全車系都享有3萬人民幣優惠，入手門檻下殺到9.68萬人民幣。

▲車頭採用海外最新家族化設計，並推出丹霞橙色。

大陸新款Corolla Cross最引人注目的，莫過於跟進海外、台灣市場，搶眼的車頭造型，帶來更具新鮮感的造型，搭配新推出的丹霞橙色，讓新Corolla Cross展現更時尚的活潑氣息。

▲內裝配有12.9吋大螢幕。

內裝方面則大幅升級，新車配備12.9吋中控大螢幕與 8.8 吋液晶儀表，座椅採雙色設計並以皮質包覆，主、副駕都有無線手機充電，使質感大幅提升。

安全與輔助駕駛方面，全車系標配TOYOTA Pilo駕駛輔助系統，包含 PCS 預碰撞安全系統、DRCC智慧定速、LTA車道循跡、EDSS緊急駕駛停止系統等主流功能。