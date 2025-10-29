比亞迪「全新電動車」日本車展現場直擊！預估新台幣不到50萬

▲比亞迪野心勃勃！以全新輕型電動車RACCO殺入日本K-Car市場。（圖／記者張慶輝攝）

記者徐煜展／綜合報導

比亞迪大軍壓境日本市場，於今年10月底的日本東京移動車展帶來全新的RACCO輕型電動車，覬覦日本消費龐大商機的K-Car市場，更主打有望214萬日圓售價（折合新台幣42萬），搶攻一級消費戰區，這下讓不少日本車廠備受壓力。

▲外觀小巧可愛，更具備便利的滑門設計。

輕型車在日本市場長久以來佔有一席位，具備稅金低、停車便利、省空間等優勢。而BYD比亞迪以全新RACCO輕型電動車向日本各大車廠發起挑戰。

比亞迪這款全新電動小車在設計上相當用心，採用短前懸、短後懸與長軸距的比例，不只讓車內空間更寬敞，也能塞進容量更大的電池組，兼顧乘坐舒適與續航表現。

外觀部分，車頂採懸浮式設計，搭配A柱三角窗，讓整體視覺更輕盈，也提升駕駛視野。後排還設計有側滑門，在狹小巷弄上下車更方便。

▲新車預計提供20 kWh、40 kWh兩種電池容量。

預計電池容量有 20 kWh 基礎版與40 kWh長程版兩種。20 kWh版本WLTC續航約可行駛180 km。重點的售價上，預計售價落在249萬日圓左右，若搭配當地日本電動車補助，有望將門檻壓低至214萬日圓，也就是說不用新台幣50萬就能入手。