ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊！轎跑風超帥、空間超大

▲大改款TOYOTA Corolla（圖／記者張慶輝攝）

▲全新TOYOTA Corolla概念車於日本車展發表！暗示第13代大改款要來了。（圖／記者張慶輝攝）

記者徐煜展／綜合報導

在日本東京舉行的Japan Mobility Show 中，《ETtoday車雲》親臨現場直擊，進離觀察到TOYOTA最新概念車「Corolla Concept」。這款以經典車款 Toyota Corolla 為基礎所打造的概念車，不僅在外觀設計上大膽突破，也透露出下一代大改款準備要來了！

▲大改款TOYOTA Corolla（圖／記者張慶輝攝）

▲外型化身四門轎跑，還有無窗框設計。

全新Corolla Concept 在造型上顯著拋棄了傳統 Corolla 的造型語彙，轉而採用更具未來感與張力的設計語言。搭載21 吋大輪圈，側面腰線明顯下滑至後視鏡處，門窗採用無框設計，營造出「豪華轎跑」的視覺風格。

▲大改款TOYOTA Corolla（圖／記者張慶輝攝）

▲車尾也是相當值得一看，辨識度超高。

車尾設計也相當醒目，尾部採一體式燈條設計，使車尾視覺寬度明顯提升；後擾流板已整合於行李廂蓋設計中，使整體造型更加俐落、動感。

現場觀察時，車頭與車尾的光影變化令人印象深刻，在不同角度光線下，金屬漆面反射與線條交錯營造出強烈視覺張力。車身側面下滑的腰線讓整車看起來更低、更寬、更穩定。這對於一款原本以務實、大眾市場為主的 Corolla 車系來說，代表了 TOYOTA在設計策略上的明顯提升。

▲大改款TOYOTA Corolla（圖／記者張慶輝攝）

▲大改款TOYOTA Corolla（圖／記者張慶輝攝）

▲大改款TOYOTA Corolla（圖／記者張慶輝攝）

▲車內科技感大躍進，排檔採觸控懸浮式設計。空間更是比前代更進步。

這款概念車預示著新一代 Corolla 將功能更多元，計畫提供純電動車款、油電混合（Hybrid）、插電式混合（PHEV）以及傳統內燃機版本。

Corolla 作為全球最暢銷的車款之一，其累計銷量已超過 5,500 萬輛。在現場看到這款概念車，明顯感受到TOYOTA希望藉由這個概念，為 Corolla 車系注入更多年輕、科技、電氣化的元素。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTACorolla跨界休旅AltisCamryAllion房車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

推薦閱讀

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊！轎跑風超帥、空間超大

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊！轎跑風超帥、空間超大

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級槓上勞斯萊斯！奢華再進化

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級槓上勞斯萊斯！奢華再進化

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙！六輪三排設計首度亮相

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙！六輪三排設計首度亮相

全新「大改款TOYOTA Corolla」暖身預熱！神車大變身驚艷全場

全新「大改款TOYOTA Corolla」暖身預熱！神車大變身驚艷全場

比亞迪「全新電動車」日本車展現場直擊！預估新台幣不到50萬

比亞迪「全新電動車」日本車展現場直擊！預估新台幣不到50萬

三菱「大改款跑旅轉型電動車」歐洲開賣！續航600公里折合新台幣114萬

三菱「大改款跑旅轉型電動車」歐洲開賣！續航600公里折合新台幣114萬

最新文章

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊2025-10-29

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級2025-10-29

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙2025-10-29

全新「大改款TOYOTA Corolla」暖身預熱2025-10-29

比亞迪「全新電動車」殺入日本K-Car戰場2025-10-29

三菱「大改款跑旅轉型電動車」歐洲開賣2025-10-29

「第6代HONDA油電CR-V」回歸日本亮相2025-10-29

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣2025-10-29

法拉利首款NFT虛擬超跑亮相2025-10-28

BMW雙門跑車化身終極甩尾機器2025-10-28

熱門文章

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣2025-10-29

第6代「TOYOTA RAV4即將開賣」折合新台幣90萬2025-10-24

法拉利首款NFT虛擬超跑亮相2025-10-28

「第6代HONDA油電CR-V」回歸日本亮相2025-10-29

台灣本田「全新跨界休旅、雙門跑車」今年亮相2025-10-28

HONDA「新油電CR-V休旅」現身台灣測試？2025-10-28

BMW雙門跑車化身終極甩尾機器2025-10-28

「TOYOTA RAV4超紅復古車」日本回歸2025-10-28

【周焦點】台製TOYOTA 7人座將量產2025-10-25

台灣「中華三菱國產小休旅」進駐展間2025-10-28

相關新聞

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級槓上勞斯萊斯！奢華再進化

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級槓上勞斯萊斯！奢華再進化

全新「大改款TOYOTA Corolla」暖身預熱！神車大變身驚艷全場

全新「大改款TOYOTA Corolla」暖身預熱！神車大變身驚艷全場

比亞迪「全新電動車」日本車展現場直擊！預估新台幣不到50萬

比亞迪「全新電動車」日本車展現場直擊！預估新台幣不到50萬

「第6代HONDA油電CR-V」回歸日本亮相！全新黑化限定特仕車帥翻

「第6代HONDA油電CR-V」回歸日本亮相！全新黑化限定特仕車帥翻

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣！外觀與台灣、海外同步　折合新台幣43萬

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣！外觀與台灣、海外同步　折合新台幣43萬

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣！外觀與台灣、海外同步　折合新台幣43萬

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣！外觀與台灣、海外同步　折合新台幣43萬

6代「TOYOTA RAV4即將開賣」台灣有望同步接單！折合新台幣90萬

6代「TOYOTA RAV4即將開賣」台灣有望同步接單！折合新台幣90萬

法拉利「首款NFT虛擬超跑」亮相！致敬76年前利曼耐久賽首座冠軍

法拉利「首款NFT虛擬超跑」亮相！致敬76年前利曼耐久賽首座冠軍

「第6代HONDA油電CR-V」回歸日本亮相！全新黑化限定特仕車帥翻

「第6代HONDA油電CR-V」回歸日本亮相！全新黑化限定特仕車帥翻

台灣本田「全新跨界休旅、雙門跑車」今年亮相！搭載2.0升油電作主力

台灣本田「全新跨界休旅、雙門跑車」今年亮相！搭載2.0升油電作主力

HONDA「新油電CR-V休旅」現身台灣測試？預計明年上市與RAV4過招

HONDA「新油電CR-V休旅」現身台灣測試？預計明年上市與RAV4過招

BMW雙門跑車「化身終極甩尾機器」！紅牛漂移兄弟操刀榨1085匹馬力

BMW雙門跑車「化身終極甩尾機器」！紅牛漂移兄弟操刀榨1085匹馬力

「TOYOTA RAV4超紅復古車」日本敲碗再度開賣！折合新台幣145萬

「TOYOTA RAV4超紅復古車」日本敲碗再度開賣！折合新台幣145萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366