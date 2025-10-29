「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊！轎跑風超帥、空間超大

▲全新TOYOTA Corolla概念車於日本車展發表！暗示第13代大改款要來了。（圖／記者張慶輝攝）

記者徐煜展／綜合報導

在日本東京舉行的Japan Mobility Show 中，《ETtoday車雲》親臨現場直擊，進離觀察到TOYOTA最新概念車「Corolla Concept」。這款以經典車款 Toyota Corolla 為基礎所打造的概念車，不僅在外觀設計上大膽突破，也透露出下一代大改款準備要來了！

▲外型化身四門轎跑，還有無窗框設計。

全新Corolla Concept 在造型上顯著拋棄了傳統 Corolla 的造型語彙，轉而採用更具未來感與張力的設計語言。搭載21 吋大輪圈，側面腰線明顯下滑至後視鏡處，門窗採用無框設計，營造出「豪華轎跑」的視覺風格。

▲車尾也是相當值得一看，辨識度超高。

車尾設計也相當醒目，尾部採一體式燈條設計，使車尾視覺寬度明顯提升；後擾流板已整合於行李廂蓋設計中，使整體造型更加俐落、動感。

現場觀察時，車頭與車尾的光影變化令人印象深刻，在不同角度光線下，金屬漆面反射與線條交錯營造出強烈視覺張力。車身側面下滑的腰線讓整車看起來更低、更寬、更穩定。這對於一款原本以務實、大眾市場為主的 Corolla 車系來說，代表了 TOYOTA在設計策略上的明顯提升。

▲車內科技感大躍進，排檔採觸控懸浮式設計。空間更是比前代更進步。

這款概念車預示著新一代 Corolla 將功能更多元，計畫提供純電動車款、油電混合（Hybrid）、插電式混合（PHEV）以及傳統內燃機版本。

Corolla 作為全球最暢銷的車款之一，其累計銷量已超過 5,500 萬輛。在現場看到這款概念車，明顯感受到TOYOTA希望藉由這個概念，為 Corolla 車系注入更多年輕、科技、電氣化的元素。