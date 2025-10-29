「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳、空間大推！台灣有望今年底接單

▲第6代TOYOTA RAV4日本車展公開亮相！（圖／記者張慶輝攝）

記者徐煜展／綜合報導

新一代TOYOTA RAV4也沒缺席日本東京移動車展，現場更展示多款車型，《ETtoday車雲》也直擊新RAV4有感升級的大空間，目前北美RAV4目前於12月中旬開賣，售價3萬美金起，折合新台幣90萬，台灣有望在年底搶先接單！

▲RAV4前方設計視野開闊，給人不錯的空間感。

《ETtoday車雲》現場開箱6代RAV4車室空間，RAV4車室採用「視野寬闊」、「操作直覺」為訴求的設計方向，駕駛者坐姿與前檔視野間的距離較為寬敞，讓人感覺頭部空間與前方視角更為開闊。

同時，車內的儲物空間設計也有加強，展現豐富的空間機能。即便是第一排中，成年男性也能感受到頭部及肩部的放鬆感，邊坐邊拍的照片中，空間並未給人侷促之感。

▲後座空間表現比5代更討喜。

重點後座表現更是稱讚，RAV4 的後座腿部與膝部空間明顯寬裕，但從座椅佈局與前座背椅位置來看，兩成人乘坐後仍保有適度活動餘裕。此外，後排頭部空間游刃有餘，這在實拍中令人印象深刻。對於家庭或同坐多人的使用情境而言，這樣的後排表現是一大優勢。

▲行李廂平整化優秀。

RAV4 的行李廂深度、寬度表現都相當充裕，配合後排座椅放倒後，平整化的置物空間利於行李擺放，加上電動尾門等配備，整體表現仍是可圈可點。

▲日本售價尚未公布，北美定價3萬美金起跳。

至於重點售價上，日本尚未公布，但北美官方表示入手門檻約在3萬美金，比起5代的32,850美金略便宜一點。並具有3種以上外觀可選，而台灣市場也傳出經銷端最快年底偷跑接單，並預計明年上市開賣。