東瀛戰神GT-R「千匹引擎裝進豪華休旅」！Infiniti最新改裝概念曝光

圖文／7Car 小七車觀點

在 2025 SEMA 改裝車展盛大舉行前夕，Infiniti 正式發表以旗下旗艦豪華休旅 QX80 為基礎打造的「QX80 R-Spec」改裝概念車。這款車最引人注目的特點，在於換裝了源自 Nissan GT-R 的 VR38DETT 雙渦輪增壓 V6 引擎，並經過大幅改裝，使其具備高達 1,000 匹馬力的驚人輸出。

外觀上，這輛概念車披上了向 GT-R 經典「午夜紫」致敬的變色車膜，並裝上寬體車身套件與空氣動力學部件，如前下擾流等。所有視覺增強設計靈感均來自 GT-R T-Spec Takumi Edition，包含排氣尾飾管、擴散器、霧燈與徽章等細節，使其在原本霸氣的基礎上更添性能張力。

為了實現如此極端的性能，這具 3.8 升 V6 引擎進行了全面強化。改裝項目包括 Garrett G 系列渦輪增壓器、ETS 排氣歧管、大型中央冷卻器、升級燃油系統與 MOTEC 引擎管理電腦等。變速箱也透過 CNC 製作的轉接座與後軸 E-Locker 差速器來應付強大的動力，明確展現其與 GT-R 的性能血脈連結。

對應暴增的馬力，QX80 R-Spec 也換上了來自 R35 GT-R 的碳陶瓷煞車系統，並針對 QX80 的車體進行專屬改裝。懸吊系統則採用 MCS 三路可調式避震器與 Eibach 彈簧，並重新設定轉向機構與懸吊幾何，以提升操控表現。24 吋的青銅色輪圈搭配 315mm 寬的 Yokohama 性能胎，確保了強大的抓地力。

Infiniti 美洲區副總裁 Tiago Castro 表示，QX80 R-Spec 是一次毫無限制的工程探索，旨在展示品牌未來高性能車型的可能性，並滿足客戶對極致駕馭體驗的渴望。此概念車的推出，不僅延續了先前 QX80 Track Spec 的概念，更以更極端的形式，預覽了豪華 SUV 結合高性能的未來發展方向。