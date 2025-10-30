ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

東瀛戰神GT-R「千匹引擎裝進豪華休旅」！Infiniti最新改裝概念曝光

圖文／7Car 小七車觀點

在 2025 SEMA 改裝車展盛大舉行前夕，Infiniti 正式發表以旗下旗艦豪華休旅 QX80 為基礎打造的「QX80 R-Spec」改裝概念車。這款車最引人注目的特點，在於換裝了源自 Nissan GT-R 的 VR38DETT 雙渦輪增壓 V6 引擎，並經過大幅改裝，使其具備高達 1,000 匹馬力的驚人輸出。

GT-R 心臟爆發千匹馬力　Infiniti 發表 QX80 R-Spec 改裝概念車

外觀上，這輛概念車披上了向 GT-R 經典「午夜紫」致敬的變色車膜，並裝上寬體車身套件與空氣動力學部件，如前下擾流等。所有視覺增強設計靈感均來自 GT-R T-Spec Takumi Edition，包含排氣尾飾管、擴散器、霧燈與徽章等細節，使其在原本霸氣的基礎上更添性能張力。

GT-R 心臟爆發千匹馬力　Infiniti 發表 QX80 R-Spec 改裝概念車

GT-R 心臟爆發千匹馬力　Infiniti 發表 QX80 R-Spec 改裝概念車

GT-R 心臟爆發千匹馬力　Infiniti 發表 QX80 R-Spec 改裝概念車

GT-R 心臟爆發千匹馬力　Infiniti 發表 QX80 R-Spec 改裝概念車

GT-R 心臟爆發千匹馬力　Infiniti 發表 QX80 R-Spec 改裝概念車

為了實現如此極端的性能，這具 3.8 升 V6 引擎進行了全面強化。改裝項目包括 Garrett G 系列渦輪增壓器、ETS 排氣歧管、大型中央冷卻器、升級燃油系統與 MOTEC 引擎管理電腦等。變速箱也透過 CNC 製作的轉接座與後軸 E-Locker 差速器來應付強大的動力，明確展現其與 GT-R 的性能血脈連結。

GT-R 心臟爆發千匹馬力　Infiniti 發表 QX80 R-Spec 改裝概念車

對應暴增的馬力，QX80 R-Spec 也換上了來自 R35 GT-R 的碳陶瓷煞車系統，並針對 QX80 的車體進行專屬改裝。懸吊系統則採用 MCS 三路可調式避震器與 Eibach 彈簧，並重新設定轉向機構與懸吊幾何，以提升操控表現。24 吋的青銅色輪圈搭配 315mm 寬的 Yokohama 性能胎，確保了強大的抓地力。

GT-R 心臟爆發千匹馬力　Infiniti 發表 QX80 R-Spec 改裝概念車GT-R 心臟爆發千匹馬力　Infiniti 發表 QX80 R-Spec 改裝概念車

Infiniti 美洲區副總裁 Tiago Castro 表示，QX80 R-Spec 是一次毫無限制的工程探索，旨在展示品牌未來高性能車型的可能性，並滿足客戶對極致駕馭體驗的渴望。此概念車的推出，不僅延續了先前 QX80 Track Spec 的概念，更以更極端的形式，預覽了豪華 SUV 結合高性能的未來發展方向。

GT-R 心臟爆發千匹馬力　Infiniti 發表 QX80 R-Spec 改裝概念車

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：InfinitiQX80NissanGT-R東瀛戰神跑車休旅車LSUV引擎汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這團太會演】萬聖節最強雲霄飛車扮裝現身！全員抖動＋俯衝神還原

推薦閱讀

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

最新文章

東瀛戰神GT-R引擎裝進豪華休旅車2025-10-30

FUSO雙氫氣卡車日本車展首度現身2025-10-29

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」2025-10-29

HONDA「全新油電雙門」實車超帥2025-10-29

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳2025-10-29

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊2025-10-29

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級2025-10-29

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙2025-10-29

全新「大改款TOYOTA Corolla」暖身預熱2025-10-29

比亞迪「全新電動車」殺入日本K-Car戰場2025-10-29

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳2025-10-29

東瀛戰神GT-R引擎裝進豪華休旅車2025-10-30

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級2025-10-29

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」2025-10-29

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣2025-10-29

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊2025-10-29

FUSO雙氫氣卡車日本車展首度現身2025-10-29

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙2025-10-29

HONDA「全新油電雙門」實車超帥2025-10-29

「第6代HONDA油電CR-V」回歸日本亮相2025-10-29

相關新聞

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙！六輪三排設計首度亮相

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙！六輪三排設計首度亮相

法拉利「首款NFT虛擬超跑」亮相！致敬76年前利曼耐久賽首座冠軍

法拉利「首款NFT虛擬超跑」亮相！致敬76年前利曼耐久賽首座冠軍

BMW雙門跑車「化身終極甩尾機器」！紅牛漂移兄弟操刀榨1085匹馬力

BMW雙門跑車「化身終極甩尾機器」！紅牛漂移兄弟操刀榨1085匹馬力

開媽媽的車衝店亡！台中男「頸部刀傷」血跡噴濺　車內有15萬現金

開媽媽的車衝店亡！台中男「頸部刀傷」血跡噴濺　車內有15萬現金

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

讀者迴響

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳、空間大推！台灣有望今年底接單

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳、空間大推！台灣有望今年底接單

東瀛戰神GT-R「千匹引擎裝進豪華休旅」！Infiniti最新改裝概念曝光

東瀛戰神GT-R「千匹引擎裝進豪華休旅」！Infiniti最新改裝概念曝光

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級槓上勞斯萊斯！奢華再進化

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級槓上勞斯萊斯！奢華再進化

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」預估70萬起！台灣車迷敲碗快導入

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」預估70萬起！台灣車迷敲碗快導入

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣！外觀與台灣、海外同步　折合新台幣43萬

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣！外觀與台灣、海外同步　折合新台幣43萬

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊！轎跑風超帥、空間超大

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊！轎跑風超帥、空間超大

FUSO「2款氫氣重型卡車」日本車展首度現身！充填15分可跑1200KM

FUSO「2款氫氣重型卡車」日本車展首度現身！充填15分可跑1200KM

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙！六輪三排設計首度亮相

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙！六輪三排設計首度亮相

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366