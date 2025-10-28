法拉利「首款NFT虛擬超跑」亮相！致敬76年前利曼耐久賽首座冠軍

圖文／7Car 小七車觀點

在 Ferrari 以 499P 賽車於利曼 24 小時耐力賽達成三連霸之際，品牌正式發表 F76，這是首款專為數位世界打造、以 NFT 形式呈現的虛擬超跑。其命名旨在向 76 年前（1949年）Ferrari 在該傳奇賽事中的首次勝利致敬，當時由 Luigi Chinetti 與 Lord Selsdon 駕駛 Touring 車身廠打造的 166 MM barchetta 奪冠。

F76 並非量產車型，而是一項開創性的虛擬專案，結合了 Ferrari 的賽車傳統與生成式設計及數位科技，開拓了品牌體驗的新領域。此車專為 Hyperclub 頂級客戶計畫的會員設計，是 Ferrari 為支持參與利曼及世界耐力錦標賽的 499P 賽車所推出的數位資產之一，讓客戶能與官方車隊共同體驗這段旅程。

F76 由 Flavio Manzoni 領導的 Ferrari 設計中心操刀，旨在成為預示未來 Ferrari 車型設計風格的宣言。這是一項極具前瞻性的計畫，透過參數化設計方法，將形式、功能與性能融合為單一有機體，重新定義汽車設計的界限。融合仿生學、建築原理、工程學與電腦科學所誕生的創新解決方案，開拓了汽車設計的新視野，並發展出多項專利技術。

F76 在外觀上最引人注目的是其雙體式車身，這是追求氣流管理極致純粹性的成果。翼剖面與精緻的幾何造型旨在提升性能，超越傳統規則。駕駛艙與乘客艙的分離設計，使軸距與座艙對齊，創造了底盤與車身之間新的互動關係，中央通道將車體轉化為翼面，充分利用地面效應。氣流在前方分開，並在車尾匯合，第二組尾翼位於兩個尾部之上，進一步提升了獨特擴散器的效率。

車側的垂直切口令人聯想到 F80，強調了這款新超跑所引入的技術美學語言，將影響未來的量產車型。這種語言體現在緊湊的技術性輪拱線條與雕塑般車身的對比中，並透過生成式算法進行數學優化，強化了美學表現。座艙內部採用線傳操控技術，兩個獨立的駕駛艙能同步所有駕駛元件，讓兩位乘員能即時體驗與分享駕駛感受，提升參與過程中的情感與技術層次。

F76 專案為客戶提供了前所未有的個人化體驗，在為期三年的 Hyperclub 計畫中，透過獨家內容發布，客戶可從多種設計選項中打造屬於自己的數位 F76，成為這個融合傳統與創新的專屬社群之一員。