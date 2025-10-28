BMW雙門跑車「化身終極甩尾機器」！紅牛漂移兄弟操刀榨1085匹馬力

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 以傳奇的「Ultimate Driving Machine」形象聞名，而這次他們讓這句標語再度升級成為「Ultimate Drift Machine」。由 Red Bull Driftbrothers 操刀打造、以 M2 為基礎開發的特製賽車，近日在 BMW 慕尼黑工廠內上演一場高難度甩尾秀，雖然量產版 M2（代號 G87）實際上是在墨西哥 San Luis Potosi 工廠生產，但這支宣傳影片選在德國本部廠房拍攝，象徵品牌從燃油性能邁向新世代的轉型精神。

這輛名為 M2 Drift Competition 的特製車是 Elias Hountondji 與 Johannes Hountondji 兄弟最新的創作，兩人曾在 2021 年為 Drift Masters 歐洲錦標賽打造過 M4 賽車，如今他們以更瘋狂的手法重新詮釋 M2。車身換上誇張的寬體套件與大型尾翼，排氣管更破格地安裝在車頂下方，讓整體造型充滿比賽氣息。影片中 M2 在機械手臂與車體之間極限穿梭，配合無人機穿車鏡頭的流暢拍攝，營造出極具張力的動態效果，也讓人聯想到已故甩尾名將 Ken Block 的經典 Gymkhana 片段。

動力部分同樣毫不妥協，這具 3.0 升直列六缸雙渦輪引擎雖源自市售 M2，但輸出已被強化至 1,085 匹馬力、1,250 牛頓米扭力，幾乎是原廠 M2 CS 的兩倍。全數動力輸出傳至後輪，展現最純粹的後驅甩尾設定。Elias 表示這輛車仍在開發階段，目標是於明年正式投入 Drift Masters 歐洲錦標賽。

除了比賽用車外，Red Bull Driftbrothers 也與 BMW M Academy 合作，推出專為學員設計的漂移課程，車輛經過調校以便於掌握重心與滑移控制。課程費用自半天 €490 起，全日課程 €1,490，並包含由 Elias 駕駛 M4 進行的熱圈體驗。

值得一提的是，這段影片拍攝地點 BMW 慕尼黑工廠，將在 2027 年底起全面轉型為純電車製造基地，成為品牌首座完成燃油轉型的既有生產據點。這場高分貝甩尾秀，不僅是性能文化的象徵，也像是一場為燃油時代謝幕的壯麗演出。