ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

BMW雙門跑車「化身終極甩尾機器」！紅牛漂移兄弟操刀榨1085匹馬力

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 以傳奇的「Ultimate Driving Machine」形象聞名，而這次他們讓這句標語再度升級成為「Ultimate Drift Machine」。由 Red Bull Driftbrothers 操刀打造、以 M2 為基礎開發的特製賽車，近日在 BMW 慕尼黑工廠內上演一場高難度甩尾秀，雖然量產版 M2（代號 G87）實際上是在墨西哥 San Luis Potosi 工廠生產，但這支宣傳影片選在德國本部廠房拍攝，象徵品牌從燃油性能邁向新世代的轉型精神。

這輛名為 M2 Drift Competition 的特製車是 Elias Hountondji 與 Johannes Hountondji 兄弟最新的創作，兩人曾在 2021 年為 Drift Masters 歐洲錦標賽打造過 M4 賽車，如今他們以更瘋狂的手法重新詮釋 M2。車身換上誇張的寬體套件與大型尾翼，排氣管更破格地安裝在車頂下方，讓整體造型充滿比賽氣息。影片中 M2 在機械手臂與車體之間極限穿梭，配合無人機穿車鏡頭的流暢拍攝，營造出極具張力的動態效果，也讓人聯想到已故甩尾名將 Ken Block 的經典 Gymkhana 片段。

動力部分同樣毫不妥協，這具 3.0 升直列六缸雙渦輪引擎雖源自市售 M2，但輸出已被強化至 1,085 匹馬力、1,250 牛頓米扭力，幾乎是原廠 M2 CS 的兩倍。全數動力輸出傳至後輪，展現最純粹的後驅甩尾設定。Elias 表示這輛車仍在開發階段，目標是於明年正式投入 Drift Masters 歐洲錦標賽。

除了比賽用車外，Red Bull Driftbrothers 也與 BMW M Academy 合作，推出專為學員設計的漂移課程，車輛經過調校以便於掌握重心與滑移控制。課程費用自半天 €490 起，全日課程 €1,490，並包含由 Elias 駕駛 M4 進行的熱圈體驗。

值得一提的是，這段影片拍攝地點 BMW 慕尼黑工廠，將在 2027 年底起全面轉型為純電車製造基地，成為品牌首座完成燃油轉型的既有生產據點。這場高分貝甩尾秀，不僅是性能文化的象徵，也像是一場為燃油時代謝幕的壯麗演出。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMWM2雙門跑車甩尾紅牛RedBull汽車新車賽車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

檢查胎壓收費10元 竟收騎士一星負評！

推薦閱讀

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

最新文章

法拉利首款NFT虛擬超跑亮相2025-10-28

BMW雙門跑車化身終極甩尾機器2025-10-28

台灣「TNCAP撞擊測試」升級檢驗更嚴格2025-10-28

台灣「中華三菱國產小休旅」進駐展間2025-10-28

台灣本田「全新跨界休旅、雙門跑車」今年亮相2025-10-28

「TOYOTA RAV4超紅復古車」日本回歸2025-10-28

「TOYOTA新Camry亮相」更帥、更凶狠2025-10-28

HONDA「新油電CR-V休旅」現身台灣測試？2025-10-28

凱迪拉克旗艦房車CT6大陸推新年式2025-10-27

福特中大型房車金牛座將推改款2025-10-27

熱門文章

法拉利首款NFT虛擬超跑亮相2025-10-28

台灣本田「全新跨界休旅、雙門跑車」今年亮相2025-10-28

「TOYOTA RAV4超紅復古車」日本回歸2025-10-28

BMW雙門跑車化身終極甩尾機器2025-10-28

HONDA「新油電CR-V休旅」現身台灣測試？2025-10-28

【周焦點】台製TOYOTA 7人座將量產2025-10-25

第6代「TOYOTA RAV4即將開賣」折合新台幣90萬2025-10-24

台灣「中華三菱國產小休旅」進駐展間2025-10-28

「TOYOTA新Camry亮相」更帥、更凶狠2025-10-28

「納智捷新n7」變得更帥、配備更豐富2025-10-26

相關新聞

F1排位賽！2工作人員突闖賽道　車手暴怒：差點撞死人

F1排位賽！2工作人員突闖賽道　車手暴怒：差點撞死人

凱迪拉克「旗艦房車CT6」大陸推新年式！售價是5年前美版打對折

凱迪拉克「旗艦房車CT6」大陸推新年式！售價是5年前美版打對折

福特「中大型房車金牛座」將推改款！頭尾造型調整中東市場專屬

福特「中大型房車金牛座」將推改款！頭尾造型調整中東市場專屬

富二代開跑車搶銀樓…稱「睡夢中犯案」　媽不解：缺錢開口就好

富二代開跑車搶銀樓…稱「睡夢中犯案」　媽不解：缺錢開口就好

新竹爆銀樓搶案！嫌開「媽媽140萬跑車」　搶14萬金項鍊逃1hr落網

新竹爆銀樓搶案！嫌開「媽媽140萬跑車」　搶14萬金項鍊逃1hr落網

讀者迴響

熱門文章

法拉利「首款NFT虛擬超跑」亮相！致敬76年前利曼耐久賽首座冠軍

法拉利「首款NFT虛擬超跑」亮相！致敬76年前利曼耐久賽首座冠軍

台灣本田「全新跨界休旅、雙門跑車」今年亮相！搭載2.0升油電作主力

台灣本田「全新跨界休旅、雙門跑車」今年亮相！搭載2.0升油電作主力

「TOYOTA RAV4超紅復古車」日本敲碗再度開賣！折合新台幣145萬

「TOYOTA RAV4超紅復古車」日本敲碗再度開賣！折合新台幣145萬

BMW雙門跑車「化身終極甩尾機器」！紅牛漂移兄弟操刀榨1085匹馬力

BMW雙門跑車「化身終極甩尾機器」！紅牛漂移兄弟操刀榨1085匹馬力

HONDA「新油電CR-V休旅」現身台灣測試？預計明年上市與RAV4過招

HONDA「新油電CR-V休旅」現身台灣測試？預計明年上市與RAV4過招

【周焦點】台製TOYOTA 7人座將量產　第6代RAV4 90萬起　進口電車百萬內

【周焦點】台製TOYOTA 7人座將量產　第6代RAV4 90萬起　進口電車百萬內

6代「TOYOTA RAV4即將開賣」台灣有望同步接單！折合新台幣90萬

6代「TOYOTA RAV4即將開賣」台灣有望同步接單！折合新台幣90萬

台灣「中華三菱國產小休旅」進駐展間！11月搶先接單

台灣「中華三菱國產小休旅」進駐展間！11月搶先接單

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366