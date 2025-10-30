Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

▲車迷盼了10多年！Nissan迎來全新大改款Elgrand。（圖／記者張慶輝攝、Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

作為Nissan家族豪華MPV指標！全新Elgrand在日本車展發表最新世代大改款，直指對手TOYOTA阿法Alphard而來！這款旗艦 MPV 以嶄新的設計語彙與科技再出發，全面進化的舒適頭等艙要向日本商務、家用買家招手。

▲新 Elgrand採用日本象徵的組子美學設計，給人相當奢華的氣場。

新 Elgrand 的造型靈感來自磁浮列車，線條流暢且具未來感，結合「Timeless Japanese Futurism」設計理念與日式傳統工藝細節，打造出兼具科技與典雅氣質的外觀。

點陣式水箱護罩取材自組子（Kumiko）圖案，搭配貫穿式 LED燈組與俐落造型，營造鮮明識別度；車尾同樣採導光式設計，整體視覺更具一致性。

▲車內質感大幅升級，強調舒適豪華取向。

車艙部分延續「移動中的VIP私人會客室」概念，內裝以手工縫製皮革與木紋飾板鋪陳，並導入雙 14.3 吋螢幕組合的數位座艙。二排獨立座椅可全電動調整並具備腳靠功能，搭配 BOSE 音響與 64 色環艙照明，營造頭等艙等級的舒適體驗。

▲採用家族最新e-4ORCE電子四驅，結合第三代油電系統。

全新 Elgrand 採用第三代 e-Power 油電系統，以1.5升汽油引擎發電並驅動電馬達輸出動力，提供平順且寧靜的行駛感受；同時結合 e-4ORCE 電子四驅技術與主動懸吊控制，讓大型 MPV 也能兼顧穩定性與乘坐舒適度。