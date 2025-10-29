ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」預估70萬起！台灣車迷敲碗快導入

▲TOYOTA豐田Land Cruiser FJ。（圖／記者張慶輝攝）

▲TOYOTA Land Cruiser FJ上週剛發表！今日已現身日本車展。（圖／記者張慶輝攝）

記者徐煜展／綜合報導

引爆全球話題、現場吸引人山人海朝聖，於10月21日全球首發的TOYOTA Land Cruiser FJ也現身日本車展。預估售價落在350～400萬日圓之間，折合新台幣70萬起跳！

▲TOYOTA豐田Land Cruiser FJ。（圖／記者張慶輝攝）

▲Land Cruiser FJ鎖定平價越野休旅市場，對手鎖定Suzuki Jimny級距。

Land Cruiser FJ比台灣日前剛亮相的288萬Land Cruiser 250更入門、更便宜，且TOYOTA直接點名，這款小一號Land Cruiser只會賣亞洲、中東、非洲跟拉丁美洲市場。

由於上週全球首發，Land Cruiser FJ更是首度公開場合亮相，現場已經吸引大量人潮湧入。搭載與Hilux Champ 一樣的 IMV 平台，也就是那套專為耐用與平價市場開發的底盤。

▲TOYOTA豐田Land Cruiser FJ。（圖／記者張慶輝攝）

▲TOYOTA豐田Land Cruiser FJ。（圖／記者張慶輝攝）

▲動力採用2.7升汽油引擎。車內保有大量實體按鍵。

動力部分搭載 2.7 升四缸自然進氣引擎，輸出約 161 匹馬力、扭力 24.6 公斤米，搭配 6 速自排與四驅系統，設定上比較偏實用，不追求高性能，而是耐操、容易維修等親民風格。

車身尺碼4,575x1,960x1,855mm，實車相當帥氣、霸氣，車頭圓燈搭配粗壯水箱護罩、厚重保桿，尾門上還掛著備胎，整個氣勢就像是把舊 FJ Cruiser 精神延續下來。細節更是樂趣滿滿，像是可拆式角護板等，甚至可以加裝越野snorkel 進氣管，明顯鎖定熱愛戶外活動與改裝族群。

Land Cruiser FJ 真的是在硬派越野風格上下足功夫：整車中控、空調控制、座椅調整等多數操作都還保有「實體按鍵」而非純觸控，而且手剎車為傳統式拉柄設計，讓駕駛越野脫困時更能精準控制。

