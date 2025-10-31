台灣「Hyundai進口百萬內電動車」曝光！11/6正式發表上市

▲Hyundai Inster現身車安網！預計11月發表上市。（圖／翻攝自車安網、Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

打著百萬有找的口號！來勢洶洶的Hyundai Inster進口電動車，現身車安網取得合格證，將於11月6日正式上市，不僅作為李多慧愛車的電動版，更將成為台灣進口電動車最親民的新選擇！

▲Hyundai Inster售價不到百萬，屆時成為台灣進口電動車最便宜的選擇。

Hyundai Inster可是近期台灣電動車市場討論相當高車款，以百萬有找會成為台灣進口電動車最便宜車款，雖然尺碼僅有4米內，但售價肯定會讓不少國產車有不少壓力。

以先前送測規格得知，台灣擁有3種車型、2種動力，送測規格分別搭載 71.1kW（約97匹） 與 84.5kW（約115匹） 兩種動力輸出。

若參考海外版規格，前者搭載 42kWh電池、WLTP續航約327公里；高階版則升級為 49kWh電池、續航可達約370公里，充電30分鐘即可從10%補電至80%，通勤與短途旅行都綽綽有餘。

▲車內配備不陽春。

配備提供雙10.25吋全數位儀表與中控螢幕、64色氣氛燈、V2L外接供電功能，甚至還具備LFA車道維持、FCA前方防撞輔助、BVM盲區影像等先進駕駛輔助系統，安全科技一應俱全。