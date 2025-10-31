ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣「Hyundai進口百萬內電動車」曝光！11/6正式發表上市

▲Hyundai Inster現身車安網！預計11月發表上市。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Inster現身車安網！預計11月發表上市。（圖／翻攝自車安網、Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

打著百萬有找的口號！來勢洶洶的Hyundai Inster進口電動車，現身車安網取得合格證，將於11月6日正式上市，不僅作為李多慧愛車的電動版，更將成為台灣進口電動車最親民的新選擇！

▲Hyundai Inster日本開賣接單破300張 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Inster售價不到百萬，屆時成為台灣進口電動車最便宜的選擇。

Hyundai Inster可是近期台灣電動車市場討論相當高車款，以百萬有找會成為台灣進口電動車最便宜車款，雖然尺碼僅有4米內，但售價肯定會讓不少國產車有不少壓力。

以先前送測規格得知，台灣擁有3種車型、2種動力，送測規格分別搭載 71.1kW（約97匹） 與 84.5kW（約115匹） 兩種動力輸出。

若參考海外版規格，前者搭載 42kWh電池、WLTP續航約327公里；高階版則升級為 49kWh電池、續航可達約370公里，充電30分鐘即可從10%補電至80%，通勤與短途旅行都綽綽有餘。

▲Hyundai Inster日本開賣接單破300張 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲車內配備不陽春。

配備提供雙10.25吋全數位儀表與中控螢幕、64色氣氛燈、V2L外接供電功能，甚至還具備LFA車道維持、FCA前方防撞輔助、BVM盲區影像等先進駕駛輔助系統，安全科技一應俱全。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HyundaiTucson休旅跨界SUVVenueN LineKonaInster

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【戰車冒煙掀議】CM11沿路冒白煙　十軍團澄清：正常現象

推薦閱讀

台灣「Hyundai進口百萬內電動車」曝光！11/6正式發表上市

台灣「Hyundai進口百萬內電動車」曝光！11/6正式發表上市

HONDA「全新電動車大軍亮相」大秀肌肉！休旅、入門跨界通通都有

HONDA「全新電動車大軍亮相」大秀肌肉！休旅、入門跨界通通都有

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

台灣Mazda明年新車主力！「新一代CX-5休旅」實拍　外觀更美、內裝更豪華

台灣Mazda明年新車主力！「新一代CX-5休旅」實拍　外觀更美、內裝更豪華

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

Mazda「兩款全新概念車」發表！大改款馬3、馬2、CX-30不遠了

Mazda「兩款全新概念車」發表！大改款馬3、馬2、CX-30不遠了

最新文章

台灣「Hyundai進口百萬內電動車」曝光2025-10-31

HONDA「全新電動車大軍亮相」2025-10-30

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相2025-10-30

「新一代CX-5休旅」台灣明年見2025-10-30

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款2025-10-30

Mazda「兩款全新概念車」發表2025-10-30

東瀛戰神GT-R引擎裝進豪華休旅車2025-10-30

FUSO雙氫氣卡車日本車展首度現身2025-10-29

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」2025-10-29

HONDA「全新油電雙門」實車超帥2025-10-29

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳2025-10-29

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款2025-10-30

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相2025-10-30

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊2025-10-29

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」2025-10-29

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙2025-10-29

「新一代CX-5休旅」台灣明年見2025-10-30

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣2025-10-29

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級2025-10-29

HONDA「全新電動車大軍亮相」2025-10-30

相關新聞

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

台灣Mazda明年新車主力！「新一代CX-5休旅」實拍　外觀更美、內裝更豪華

台灣Mazda明年新車主力！「新一代CX-5休旅」實拍　外觀更美、內裝更豪華

Mazda「兩款全新概念車」發表！大改款馬3、馬2、CX-30不遠了

Mazda「兩款全新概念車」發表！大改款馬3、馬2、CX-30不遠了

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊！轎跑風超帥、空間超大

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊！轎跑風超帥、空間超大

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級槓上勞斯萊斯！奢華再進化

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級槓上勞斯萊斯！奢華再進化

讀者迴響

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳、空間大推！台灣有望今年底接單

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳、空間大推！台灣有望今年底接單

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊！轎跑風超帥、空間超大

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊！轎跑風超帥、空間超大

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」預估70萬起！台灣車迷敲碗快導入

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」預估70萬起！台灣車迷敲碗快導入

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙！六輪三排設計首度亮相

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙！六輪三排設計首度亮相

台灣Mazda明年新車主力！「新一代CX-5休旅」實拍　外觀更美、內裝更豪華

台灣Mazda明年新車主力！「新一代CX-5休旅」實拍　外觀更美、內裝更豪華

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣！外觀與台灣、海外同步　折合新台幣43萬

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣！外觀與台灣、海外同步　折合新台幣43萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366