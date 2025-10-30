ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

▲Mitusbishi三菱Elevance概念車。（圖／記者張慶輝攝）

▲三菱全新Elevance休旅亮相！立即吸引不少現場車迷眼球。（圖／記者張慶輝攝、三菱）

記者徐煜展／綜合報導

日本三菱（Mitsubishi）在東京移動車展推出超未來感的SUV休旅概念車，這款名為Elevance一出場就引起不少車迷關注，原廠號稱主打「開著車去露營、直接變成飯店房」的全新生活概念，堪稱能開、能住、又能充電的新世代行動飯店！

▲Mitusbishi三菱Elevance概念車。（圖／記者張慶輝攝）

▲Mitusbishi三菱Elevance概念車。（圖／記者張慶輝攝）

▲外型主打高科技未來的SUV休旅設計，但內裝設計可是大有來頭。

全新Elevance不只是外型搶眼、超有未來感，內裝更是豪華到像一間移動套房。採三排六人座設計，座椅可旋轉成對坐模式，車內地板完全平整，加上全景玻璃車頂，整個空間感滿滿。官方表示這款概念車融合了電動車的靜謐感、越野車的實用性，以及飯店級的舒適氛圍。

Elevance延續三菱最新的「Dynamic Shield」設計語言，車頭採用分離式頭燈與細長日行燈，車尾則以一條貫穿式 LED 燈條連結兩側尾燈，搭配類似越野車的厚實線條，整體造型兼具科技感與粗獷氣勢。

▲Mitusbishi三菱Elevance概念車。（圖／記者張慶輝攝）

▲露營拖車造型也是相當搶眼，水滴造型內部擺設應有盡有。

最吸睛的地方莫過於它的「露營拖車」。官方搭配的水滴形拖車外觀流線、內裝設計感十足，裡面竟然有雙人床、小廚房、淋浴間，甚至連氣氛燈都幫你配好。簡單來說，就是開到哪、睡到哪！

▲三菱 Elevance

▲三菱 Elevance

▲動力採用PHEV插電式油電。

Elevance採用插電式混合動力系統（PHEV），搭配四電機四輪驅動（4WD）配置，原廠透露還能使用碳中和燃料的引擎。雖然目前細節尚未公布，但從架構來看，三菱明顯想把這款車打造成兼具性能與環保的露營休旅車。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

