ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

納智捷n7續推「新特仕車102.9萬起」全車系不漲價！5萬就能開回家

▲原本限量的n7特仕車銷售好評！原廠本月再加碼持續主打。（圖／翻攝自納智捷）

▲原本限量的n7特仕車銷售好評！原廠本月再加碼持續主打。（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

10月納智捷推出全新的n7電掣特仕版受到不錯的人氣反饋，原廠11月再加碼繼續主打限量的n7電掣特仕版，售價102.9萬起，同時因政府今年徵收鋰電池費用，雖將反應在成本上，不過納智捷n7今年全車系不漲價！

▲原本限量的n7特仕車銷售好評！原廠本月再加碼持續主打。（圖／翻攝自納智捷）

▲政府新制將導致接下來電車、油電車售價恐將有一波漲幅，目前國產納智捷按兵不動。

行政院環境部今年宣布，自 2025 年 7 月 1 日起，針對各類二次鋰電池，包括 48V 系統、PHEV 插電式油電車與電動車所使用的高壓鋰電池，將正式加徵回收處理費。

這表示從今年開始，新車成本勢必受到波及，尤其進口品牌、BMW等多數車型已經醞釀漲價，反觀國產納智捷，今年售價仍維持原狀、未調整價格，等於間接釋出一波「提前入主、避開新費用」的最佳時機。對考慮入手 n7 的消費者來說，今年確實是「早買早享受」的關鍵窗口。

▲納智捷新n7特仕車誠意滿滿，外觀、內裝配備升級！（圖／記者徐煜展攝）

▲全車系適用最新優惠，頭款5萬元就能開新車回家。

除了今年凍漲、全新特仕車開賣外，11月優惠還另有全車系適用「頭款5萬元」輕鬆入主專案，包含n7全車系(5人Aero 電掣特仕版除外)、URX NEO、U6 NEO，加上各項當月限定優惠、好禮，指定車型最高優惠超過20萬！

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：LUXGENModel Cn⁷鴻海電動車休旅車7人座URXU6

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【媽媽接放學VS爸爸接放學】寶寶表情超反差XD

推薦閱讀

納智捷n7續推「新特仕車102.9萬起」全車系不漲價！5萬就能開回家

納智捷n7續推「新特仕車102.9萬起」全車系不漲價！5萬就能開回家

【周焦點】國產休旅80萬有找　油電CR-V現身　大改款RAV4、CX-5明年見

【周焦點】國產休旅80萬有找　油電CR-V現身　大改款RAV4、CX-5明年見

台灣「TOYOTA RAV4出清」下殺90多萬入手！大改款恐漲價明年3月登台

台灣「TOYOTA RAV4出清」下殺90多萬入手！大改款恐漲價明年3月登台

賓士「全新高性能雙門跑車」開始動態驗證！確保極端情境依舊好玩

賓士「全新高性能雙門跑車」開始動態驗證！確保極端情境依舊好玩

KIA「全新世代旗艦休旅車」預告曝光！越野實力強悍11／20現真身

KIA「全新世代旗艦休旅車」預告曝光！越野實力強悍11／20現真身

79.9萬起！台灣「國產中華三菱小休旅」接單　配備很頂還能輕度越野

79.9萬起！台灣「國產中華三菱小休旅」接單　配備很頂還能輕度越野

最新文章

納智捷n7續推「新特仕車」全車系不漲價2025-11-01

【周焦點】國產休旅80萬有找2025-11-01

台灣「TOYOTA RAV4出清」下殺90多萬入手2025-11-01

賓士新性能雙門跑車開始動態驗證2025-11-01

KIA全新世代旗艦休旅車預告曝光2025-11-01

台灣「國產三菱小休旅」接單2025-10-31

三菱「第五代得利卡」最後一次改款2025-10-31

鴻海最新電動車現身日本東京移動展2025-10-31

台灣「Hyundai進口百萬內電動車」曝光2025-10-31

HONDA「全新電動車大軍亮相」2025-10-30

熱門文章

台灣「TOYOTA RAV4出清」下殺90多萬入手2025-11-01

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳2025-10-29

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」2025-10-29

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款2025-10-30

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相2025-10-30

台灣「國產三菱小休旅」接單2025-10-31

【周焦點】國產休旅80萬有找2025-11-01

KIA全新世代旗艦休旅車預告曝光2025-11-01

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣2025-10-29

三菱「第五代得利卡」最後一次改款2025-10-31

相關新聞

KIA「全新世代旗艦休旅車」預告曝光！越野實力強悍11／20現真身

KIA「全新世代旗艦休旅車」預告曝光！越野實力強悍11／20現真身

三菱「第五代得利卡」最後一次改款！內外都升級　折合新台幣90萬

三菱「第五代得利卡」最後一次改款！內外都升級　折合新台幣90萬

鴻海科技日「3款限定伴手禮」曝光　聯名盥洗包、鈦輕水瓶搶先看

鴻海科技日「3款限定伴手禮」曝光　聯名盥洗包、鈦輕水瓶搶先看

台灣Mazda明年新車主力！「新一代CX-5休旅」實拍　外觀更美、內裝更豪華

台灣Mazda明年新車主力！「新一代CX-5休旅」實拍　外觀更美、內裝更豪華

快訊／台積電刷1520元新天價　指數飆漲232點刷28527新高

快訊／台積電刷1520元新天價　指數飆漲232點刷28527新高

讀者迴響

熱門文章

台灣「TOYOTA RAV4出清」下殺90多萬入手！大改款恐漲價明年3月登台

台灣「TOYOTA RAV4出清」下殺90多萬入手！大改款恐漲價明年3月登台

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳、空間大推！台灣有望今年底接單

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳、空間大推！台灣有望今年底接單

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」預估70萬起！台灣車迷敲碗快導入

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」預估70萬起！台灣車迷敲碗快導入

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

79.9萬起！台灣「國產中華三菱小休旅」接單　配備很頂還能輕度越野

79.9萬起！台灣「國產中華三菱小休旅」接單　配備很頂還能輕度越野

【周焦點】國產休旅80萬有找　油電CR-V現身　大改款RAV4、CX-5明年見

【周焦點】國產休旅80萬有找　油電CR-V現身　大改款RAV4、CX-5明年見

KIA「全新世代旗艦休旅車」預告曝光！越野實力強悍11／20現真身

KIA「全新世代旗艦休旅車」預告曝光！越野實力強悍11／20現真身

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366