納智捷n7續推「新特仕車102.9萬起」全車系不漲價！5萬就能開回家

▲原本限量的n7特仕車銷售好評！原廠本月再加碼持續主打。（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

10月納智捷推出全新的n7電掣特仕版受到不錯的人氣反饋，原廠11月再加碼繼續主打限量的n7電掣特仕版，售價102.9萬起，同時因政府今年徵收鋰電池費用，雖將反應在成本上，不過納智捷n7今年全車系不漲價！

▲政府新制將導致接下來電車、油電車售價恐將有一波漲幅，目前國產納智捷按兵不動。

行政院環境部今年宣布，自 2025 年 7 月 1 日起，針對各類二次鋰電池，包括 48V 系統、PHEV 插電式油電車與電動車所使用的高壓鋰電池，將正式加徵回收處理費。

這表示從今年開始，新車成本勢必受到波及，尤其進口品牌、BMW等多數車型已經醞釀漲價，反觀國產納智捷，今年售價仍維持原狀、未調整價格，等於間接釋出一波「提前入主、避開新費用」的最佳時機。對考慮入手 n7 的消費者來說，今年確實是「早買早享受」的關鍵窗口。

▲全車系適用最新優惠，頭款5萬元就能開新車回家。

除了今年凍漲、全新特仕車開賣外，11月優惠還另有全車系適用「頭款5萬元」輕鬆入主專案，包含n7全車系(5人Aero 電掣特仕版除外)、URX NEO、U6 NEO，加上各項當月限定優惠、好禮，指定車型最高優惠超過20萬！