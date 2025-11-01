KIA「全新世代旗艦休旅車」預告曝光！越野實力強悍11／20現真身

圖文／7Car 小七車觀點

隨著全新世代 2027 年式 Kia Telluride 全球首演倒數，Kia America 近日率先公開一組特殊偽裝車影像，並於美國加州進行實地越野測試。該車以全車專屬彩繪包覆外觀，既展示品牌設計語彙「Opposites United」的形象，也在正式亮相前維持外觀神秘感。新車預計將於 11 月 20 日洛杉磯車展正式揭幕。

Kia 設計中心美國分部（KDCA）副總裁暨首席設計師 Tom Kearns 表示，這款偽裝塗裝的創作理念與一般隱藏車體線條的偽裝不同，設計團隊選擇以「在明處隱藏」的方式呈現，讓包覆設計本身成為視覺焦點。整體圖案取材自多張 Telluride 設計草圖，利用不同角度的車身輪廓線條交錯重疊，營造出既抽象又富層次的迷彩效果。

這項設計同時呼應 Kia 自 2021 年起推行的「Opposites United」設計哲學。該理念由全球設計主管 Karim Habib 所提出，強調自然與人文間的對比，並以五大原則作為核心──「大膽源於自然」、「理性中的樂趣」、「進化的動能」、「科技為生活」與「張力中的寧靜」。在此次偽裝設計中，簡約線條與多重造型的交織，正體現出這種衝突與平衡的美學。

除線條構成外，顏色搭配亦是此偽裝設計的重要元素。設計團隊嘗試多種色調組合後，最終採用由橙至紫的漸層過渡，前段呼應車頭琥珀色日行燈，後段則以對比紫色收尾。此外，車門下方還暗藏一組座標「37.9375° N, 107.8123° W」，正是 Telluride 車名取自的美國科羅拉多州小鎮位置。

Kia 特別於加州中部的阿拉巴馬丘陵拍攝動態影片，展示這輛偽裝 Telluride 的越野實力。影片中，車輛穿越陡坡、砂石路與溪流，展現其全地形能力與車體剛性。Kia America 行銷副總裁 Russell Wager 指出，這段內容不僅突破傳統偽裝車靜態拍攝手法，也讓外界一窺全新世代 Telluride 的實際性能表現。