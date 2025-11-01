ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

KIA「全新世代旗艦休旅車」預告曝光！越野實力強悍11／20現真身

圖文／7Car 小七車觀點 

隨著全新世代 2027 年式 Kia Telluride 全球首演倒數，Kia America 近日率先公開一組特殊偽裝車影像，並於美國加州進行實地越野測試。該車以全車專屬彩繪包覆外觀，既展示品牌設計語彙「Opposites United」的形象，也在正式亮相前維持外觀神秘感。新車預計將於 11 月 20 日洛杉磯車展正式揭幕。

Kia 設計中心美國分部（KDCA）副總裁暨首席設計師 Tom Kearns 表示，這款偽裝塗裝的創作理念與一般隱藏車體線條的偽裝不同，設計團隊選擇以「在明處隱藏」的方式呈現，讓包覆設計本身成為視覺焦點。整體圖案取材自多張 Telluride 設計草圖，利用不同角度的車身輪廓線條交錯重疊，營造出既抽象又富層次的迷彩效果。

這項設計同時呼應 Kia 自 2021 年起推行的「Opposites United」設計哲學。該理念由全球設計主管 Karim Habib 所提出，強調自然與人文間的對比，並以五大原則作為核心──「大膽源於自然」、「理性中的樂趣」、「進化的動能」、「科技為生活」與「張力中的寧靜」。在此次偽裝設計中，簡約線條與多重造型的交織，正體現出這種衝突與平衡的美學。

除線條構成外，顏色搭配亦是此偽裝設計的重要元素。設計團隊嘗試多種色調組合後，最終採用由橙至紫的漸層過渡，前段呼應車頭琥珀色日行燈，後段則以對比紫色收尾。此外，車門下方還暗藏一組座標「37.9375° N, 107.8123° W」，正是 Telluride 車名取自的美國科羅拉多州小鎮位置。

Kia 特別於加州中部的阿拉巴馬丘陵拍攝動態影片，展示這輛偽裝 Telluride 的越野實力。影片中，車輛穿越陡坡、砂石路與溪流，展現其全地形能力與車體剛性。Kia America 行銷副總裁 Russell Wager 指出，這段內容不僅突破傳統偽裝車靜態拍攝手法，也讓外界一窺全新世代 Telluride 的實際性能表現。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：KIA起亞Telluride旗艦休旅車SUV汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳

推薦閱讀

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

最新文章

納智捷n7續推「新特仕車」全車系不漲價2025-11-01

【周焦點】國產休旅80萬有找2025-11-01

台灣「TOYOTA RAV4出清」下殺90多萬入手2025-11-01

賓士新性能雙門跑車開始動態驗證2025-11-01

KIA全新世代旗艦休旅車預告曝光2025-11-01

台灣「國產三菱小休旅」接單2025-10-31

三菱「第五代得利卡」最後一次改款2025-10-31

鴻海最新電動車現身日本東京移動展2025-10-31

台灣「Hyundai進口百萬內電動車」曝光2025-10-31

HONDA「全新電動車大軍亮相」2025-10-30

熱門文章

台灣「TOYOTA RAV4出清」下殺90多萬入手2025-11-01

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相2025-10-30

KIA全新世代旗艦休旅車預告曝光2025-11-01

台灣「國產三菱小休旅」接單2025-10-31

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳2025-10-29

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款2025-10-30

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」2025-10-29

賓士新性能雙門跑車開始動態驗證2025-11-01

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣2025-10-29

鴻海最新電動車現身日本東京移動展2025-10-31

相關新聞

79.9萬起！台灣「國產中華三菱小休旅」接單　配備很頂還能輕度越野

79.9萬起！台灣「國產中華三菱小休旅」接單　配備很頂還能輕度越野

三菱「第五代得利卡」最後一次改款！內外都升級　折合新台幣90萬

三菱「第五代得利卡」最後一次改款！內外都升級　折合新台幣90萬

鴻海最新電動車「現身日本東京移動展」！車頭掛夏普標預計2027上市

鴻海最新電動車「現身日本東京移動展」！車頭掛夏普標預計2027上市

台灣「Hyundai進口百萬內電動車」曝光！11/6正式發表上市

台灣「Hyundai進口百萬內電動車」曝光！11/6正式發表上市

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

讀者迴響

熱門文章

台灣「TOYOTA RAV4出清」下殺90多萬入手！大改款恐漲價明年3月登台

台灣「TOYOTA RAV4出清」下殺90多萬入手！大改款恐漲價明年3月登台

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

KIA「全新世代旗艦休旅車」預告曝光！越野實力強悍11／20現真身

KIA「全新世代旗艦休旅車」預告曝光！越野實力強悍11／20現真身

79.9萬起！台灣「國產中華三菱小休旅」接單　配備很頂還能輕度越野

79.9萬起！台灣「國產中華三菱小休旅」接單　配備很頂還能輕度越野

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳、空間大推！台灣有望今年底接單

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳、空間大推！台灣有望今年底接單

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」預估70萬起！台灣車迷敲碗快導入

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」預估70萬起！台灣車迷敲碗快導入

賓士「全新高性能雙門跑車」開始動態驗證！確保極端情境依舊好玩

賓士「全新高性能雙門跑車」開始動態驗證！確保極端情境依舊好玩

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366