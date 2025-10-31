鴻海最新電動車「現身日本東京移動展」！車頭掛夏普標預計2027上市

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
兩年一度的東京移動展，29日在東京國際展覽中心舉行。

圖文／鏡周刊

兩年一度的東京移動展，29日在東京國際展覽中心舉行，除了豐田等一流日系大廠之外，包括歐系的賓士、BMW，韓系的現代、KIA，中國電動車王者比亞迪之外，由鴻海集團轉投資的日本夏普，也在今年秀出LDK＋純電動MPV概念車。本刊也獨家直擊此一新車種，據瞭解，該車款將於2027年在日本上市，未來也將考慮朝東南亞等市場發展。

▲兩年一度的東京移動展，29日在東京國際展覽中心舉行。

▲兩年一度的東京移動展，29日在東京國際展覽中心舉行。

「我們（夏普）的目標是家庭可以毫無困難地負擔得起的價格。」就在東京移動展開展前，夏普電動汽車業務負責人大津輝明在線上記者會上，對所有日本媒體說明，夏普委託研發的最新概念車種LDK＋純電動MPV。

這次東京移動展中，本刊也特別前往夏普攤位直擊，這台全新的概念車種，根據現場夏普人員向本刊解說，這台約是小型貨車大小的全新純電概念車LDK＋，其實就是家庭客廳的延伸。

「在LDK+停駐時，就可變為電影院或遠端辦公空間，駕駛座與副駕之間設有配備桌面與投影機的中控臺，將駕駛座旋轉至面向後方，即可與後排座椅形成如同客廳般的環境，方便圍坐交流；而從後座上方放下螢幕後，即可在大畫面上觀賞電影或進行線上會議。」現場人員向本刊解釋。

據了解，該車型其實就是鴻海先前在科技日亮相的Model A為基礎開發的概念車款，比起第一版更為接近量產。根據夏普內部的規劃，這台LDK＋純電動MPV將於2027年在日本上市，接下來還有考慮行銷到東南亞等市場的規劃。


關鍵字：Sharp夏普電動車Foxconn鴻海Foxtron鴻華ModelALDK+汽車新車東京車展日本移動展

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

