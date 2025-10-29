FUSO「2款氫氣重型卡車」日本車展首度現身！充填15分可跑1200KM

▲戴姆勒集團旗下商用車品牌FUSO在2025日本移動展發表2款氫能源概念卡車，圖為採用氫燃料電池動力的H2FC。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／日本東京報導

戴姆勒集團旗下商用車品牌FUSO今（29）日於2025日本移動展會中，正式對外發表2款全新氫能源概念卡車，分別是搭載氫內燃機的H2IC、以及採用氫燃料電池動力的H2FC，其中後者使用亞冷液態氫，在密度大幅提高之下，僅需加氫15分鐘就能實現最長1200公里續航能力，大大增進了商業用戶的車隊營運時間與效率。

▲另一款H2IC採用氫氣引擎作為動力來源，整體架構有80%與現有柴油卡車共通，能降低運營時的負擔。

為了讓現有車型快速轉換成為氫能車，H2IC的整體架構有約80%與柴油卡車共通，最明顯的變化是在駕駛艙與貨艙中間多了儲氫罐，底盤兩側原油箱位置也設有儲氫罐，總共能儲存58公斤的壓縮氫氣，以實現700公里的續航能力，在現行的加氫站即可進行充填，能快速投入市場使用。

▲H2IC在駕駛艙與貨廂中間設有儲氫罐，可在現行加氫站進行充填，能快速投入市場使用。

儘管氫燃料電池不算是新技術，但這次H2FC提出了全新概念，透過使用亞冷液態氫的方式，減少了儲氫的空間需求，現場展出的實車僅在底盤兩側原油箱位置安裝儲氫罐，就能實現80公斤的存量，並以此創造出約1,200公里的超長續航能力，儲氫過程僅需15分鐘，且不占用任何載貨空間，對商業用戶來說，既省時又能載更多，是別具吸引力的解決方案。

▲H2IC採用密度更高的亞冷液態氫，僅需底盤兩旁的儲氫罐就能在15分鐘充填80公斤，不僅不占用載貨空間，還能以此實現1,200公里續航力。

亞冷液態氫不僅對用戶有吸引力，對於推動加氫站建設也有許多好處，液氫被加壓至1.5Mpa後，在充填至車輛的過程中不會有氫氣逸出問題，大大增加安全性，而且氫從產出、運輸到儲存原本就是以液態形式進行，在車端也轉為液態之後，加氫站就不再需要液態轉氣態的相關設備，建置成本將大幅下降，目前FUSO正與Iwatani岩谷緊密合作，共同推動液態氫落地日本市場。

▲液態氫對於加氫站的建置推廣也有正面幫助，FUSO現正與Iwatani岩谷共同合作，積極將液態氫技術落地日本市場。

H2FC還有一大亮點，即是搭載了與光學大廠Nikon共同開發的電子後視鏡系統，過去電子後視鏡最大的問題是「難以實現距離感」，這次Nikon在車外設置了設置了單邊3鏡頭，其中2個向後拍攝，搭配車內的專用螢幕，就能實現類似裸眼3D的效果，讓駕駛能更精準掌握車外環境狀況，徹底解決視線死角帶來的危險。

▲H2FC搭載FUSO與Nikon共同開發的電子後視鏡，透過後向雙鏡頭與專用螢幕，能實現具有視覺縱深的顯示效果。

▲H2IC的電子後視鏡雖然沒有視覺縱深功能，但底面暗藏了FUSO喜連川研究所的地圖，工程師的幽默感不禁令人莞爾。

除了展台主秀的2款氫能源概念卡車外，FUSO此次還帶來了稱為「COBODI」的物流解決方案，並以eCanter電動商用車作為示範，從硬體層面來看，COBODI將車廂分為6個儲區，每個儲區有3層，與其配合的軟體則是稱為「WISE」的AI配送規劃系統，能自動生成最適合的配送路線與堆貨方式，抵達客戶端時駕駛不需要再爬上爬下翻找，就能直接對應的儲區取出貨物，增加工作效率並減少體力消耗。

▲COBODI讓駕駛不需爬上爬下，就能快速取出要配送的貨物，加上AI規劃的行駛路線，工作效率大幅增加。