ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

FUSO「2款氫氣重型卡車」日本車展首度現身！充填15分可跑1200KM

▲FUSO「2款氫氣重型卡車」日本車展首度現身！充填15分可跑1200KM。（圖／記者張慶輝攝）

▲戴姆勒集團旗下商用車品牌FUSO在2025日本移動展發表2款氫能源概念卡車，圖為採用氫燃料電池動力的H2FC。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／日本東京報導

戴姆勒集團旗下商用車品牌FUSO今（29）日於2025日本移動展會中，正式對外發表2款全新氫能源概念卡車，分別是搭載氫內燃機的H2IC、以及採用氫燃料電池動力的H2FC，其中後者使用亞冷液態氫，在密度大幅提高之下，僅需加氫15分鐘就能實現最長1200公里續航能力，大大增進了商業用戶的車隊營運時間與效率。

▲FUSO「2款氫氣重型卡車」日本車展首度現身！充填15分可跑1200KM。（圖／記者張慶輝攝）

▲另一款H2IC採用氫氣引擎作為動力來源，整體架構有80%與現有柴油卡車共通，能降低運營時的負擔。

為了讓現有車型快速轉換成為氫能車，H2IC的整體架構有約80%與柴油卡車共通，最明顯的變化是在駕駛艙與貨艙中間多了儲氫罐，底盤兩側原油箱位置也設有儲氫罐，總共能儲存58公斤的壓縮氫氣，以實現700公里的續航能力，在現行的加氫站即可進行充填，能快速投入市場使用。

▲FUSO「2款氫氣重型卡車」日本車展首度現身！充填15分可跑1200KM。（圖／記者張慶輝攝）

▲FUSO「2款氫氣重型卡車」日本車展首度現身！充填15分可跑1200KM。（圖／記者張慶輝攝）

▲H2IC在駕駛艙與貨廂中間設有儲氫罐，可在現行加氫站進行充填，能快速投入市場使用。

儘管氫燃料電池不算是新技術，但這次H2FC提出了全新概念，透過使用亞冷液態氫的方式，減少了儲氫的空間需求，現場展出的實車僅在底盤兩側原油箱位置安裝儲氫罐，就能實現80公斤的存量，並以此創造出約1,200公里的超長續航能力，儲氫過程僅需15分鐘，且不占用任何載貨空間，對商業用戶來說，既省時又能載更多，是別具吸引力的解決方案。

▲FUSO「2款氫氣重型卡車」日本車展首度現身！充填15分可跑1200KM。（圖／記者張慶輝攝）

▲FUSO「2款氫氣重型卡車」日本車展首度現身！充填15分可跑1200KM。（圖／記者張慶輝攝）

▲H2IC採用密度更高的亞冷液態氫，僅需底盤兩旁的儲氫罐就能在15分鐘充填80公斤，不僅不占用載貨空間，還能以此實現1,200公里續航力。

亞冷液態氫不僅對用戶有吸引力，對於推動加氫站建設也有許多好處，液氫被加壓至1.5Mpa後，在充填至車輛的過程中不會有氫氣逸出問題，大大增加安全性，而且氫從產出、運輸到儲存原本就是以液態形式進行，在車端也轉為液態之後，加氫站就不再需要液態轉氣態的相關設備，建置成本將大幅下降，目前FUSO正與Iwatani岩谷緊密合作，共同推動液態氫落地日本市場。

▲FUSO「2款氫氣重型卡車」日本車展首度現身！充填15分可跑1200KM。（圖／記者張慶輝攝）

▲液態氫對於加氫站的建置推廣也有正面幫助，FUSO現正與Iwatani岩谷共同合作，積極將液態氫技術落地日本市場。

H2FC還有一大亮點，即是搭載了與光學大廠Nikon共同開發的電子後視鏡系統，過去電子後視鏡最大的問題是「難以實現距離感」，這次Nikon在車外設置了設置了單邊3鏡頭，其中2個向後拍攝，搭配車內的專用螢幕，就能實現類似裸眼3D的效果，讓駕駛能更精準掌握車外環境狀況，徹底解決視線死角帶來的危險。

▲FUSO「2款氫氣重型卡車」日本車展首度現身！充填15分可跑1200KM。（圖／記者張慶輝攝）

▲H2FC搭載FUSO與Nikon共同開發的電子後視鏡，透過後向雙鏡頭與專用螢幕，能實現具有視覺縱深的顯示效果。

▲FUSO「2款氫氣重型卡車」日本車展首度現身！充填15分可跑1200KM。（圖／記者張慶輝攝）

▲H2IC的電子後視鏡雖然沒有視覺縱深功能，但底面暗藏了FUSO喜連川研究所的地圖，工程師的幽默感不禁令人莞爾。

除了展台主秀的2款氫能源概念卡車外，FUSO此次還帶來了稱為「COBODI」的物流解決方案，並以eCanter電動商用車作為示範，從硬體層面來看，COBODI將車廂分為6個儲區，每個儲區有3層，與其配合的軟體則是稱為「WISE」的AI配送規劃系統，能自動生成最適合的配送路線與堆貨方式，抵達客戶端時駕駛不需要再爬上爬下翻找，就能直接對應的儲區取出貨物，增加工作效率並減少體力消耗。

▲FUSO「2款氫氣重型卡車」日本車展首度現身！充填15分可跑1200KM。（圖／記者張慶輝攝）

▲COBODI讓駕駛不需爬上爬下，就能快速取出要配送的貨物，加上AI規劃的行駛路線，工作效率大幅增加。

►台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

►預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：FUSOH2ICH2FC氫氣卡車貨車商用車燃料電池液態日本移動展東京車展COBODIeCanter電動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【母愛爆棚】高齡貓天天巡房　寶寶哭就來「踏踏哄」

推薦閱讀

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

最新文章

FUSO雙氫氣卡車日本車展首度現身2025-10-29

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」2025-10-29

HONDA「全新油電雙門」實車超帥2025-10-29

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳2025-10-29

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊2025-10-29

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級2025-10-29

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙2025-10-29

全新「大改款TOYOTA Corolla」暖身預熱2025-10-29

比亞迪「全新電動車」殺入日本K-Car戰場2025-10-29

三菱「大改款跑旅轉型電動車」歐洲開賣2025-10-29

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳2025-10-29

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣2025-10-29

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」2025-10-29

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級2025-10-29

全新「大改款TOYOTA Corolla」暖身預熱2025-10-29

「第6代HONDA油電CR-V」回歸日本亮相2025-10-29

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊2025-10-29

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙2025-10-29

第6代「TOYOTA RAV4即將開賣」折合新台幣90萬2025-10-24

HONDA「全新油電雙門」實車超帥2025-10-29

相關新聞

法國跑車廠「全面電動化政策大轉彎」！下一代新車油＋電同步推出

法國跑車廠「全面電動化政策大轉彎」！下一代新車油＋電同步推出

雪鐵龍宣布「正式進軍電動方程式賽車」！2秒內加速破百12月迎首秀

雪鐵龍宣布「正式進軍電動方程式賽車」！2秒內加速破百12月迎首秀

北市路口車禍！機車燒成火球　騎士腳底著火逃生...驚險畫面曝

北市路口車禍！機車燒成火球　騎士腳底著火逃生...驚險畫面曝

Hyundai「百萬內進口電動小車」11／6發表！挑戰台灣同級最便宜

Hyundai「百萬內進口電動小車」11／6發表！挑戰台灣同級最便宜

高速公路驚見「動物園雄獅逃出貨車」　路上閒晃後方駕駛嚇

高速公路驚見「動物園雄獅逃出貨車」　路上閒晃後方駕駛嚇

讀者迴響

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳、空間大推！台灣有望今年底接單

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳、空間大推！台灣有望今年底接單

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣！外觀與台灣、海外同步　折合新台幣43萬

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣！外觀與台灣、海外同步　折合新台幣43萬

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」預估70萬起！台灣車迷敲碗快導入

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」預估70萬起！台灣車迷敲碗快導入

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級槓上勞斯萊斯！奢華再進化

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級槓上勞斯萊斯！奢華再進化

全新「大改款TOYOTA Corolla」暖身預熱！神車大變身驚艷全場

全新「大改款TOYOTA Corolla」暖身預熱！神車大變身驚艷全場

「第6代HONDA油電CR-V」回歸日本亮相！全新黑化限定特仕車帥翻

「第6代HONDA油電CR-V」回歸日本亮相！全新黑化限定特仕車帥翻

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊！轎跑風超帥、空間超大

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊！轎跑風超帥、空間超大

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙！六輪三排設計首度亮相

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙！六輪三排設計首度亮相

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366