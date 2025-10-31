79.9萬起！台灣「國產中華三菱小休旅」接單　配備很頂還能輕度越野

▲中華三菱XForce售價公布！售價79.9萬起。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

醞釀已久年度國產新車重頭戲！中華三菱於10月31日終於公布接單價，售價79.9萬起，中華三菱宣布，11/3起展開預接單，並同步開放線上預約試乘，活動期間（11/3–12/29 ) 完成 5,000 元預付金，即可享「五倍放大禮遇」，25,000 元原廠配件金，再享交車好禮。共有樂享版 79.9 萬元，酷享版 84.9萬兩款車型。

▲台灣確定搭載與國外同步的YAMAHA高級音響。

XForce承襲 Mitsubishi 最新 Dynamic Shield 設計語彙，外型兼具力量線條與都會質感。駕駛艙採雙螢幕科技座艙設計，10.25 吋數位儀錶與 12.3 吋觸控式多媒體影音主機橫向延展，支援無線CarPlay與 Android Auto，搭配 YAMAHA八支揚聲器。

▲後座採同級少見的4/2/4分離，且椅背還具有8段調整。

車長 4,390mm、車寬1,810mm、車高 1,660mm、軸距 2,650mm，提供寬敞的車室與舒適後座膝部空間，可充份滿足家庭與多元生活的需求。後排座椅採 4/2/4 分離設計，並具備8段可調椅背與多變收納機能。

▲配備搭載L2輔助駕駛，且還能輕度越野。

XForce配有同級距功能最全面的Level 2 ADAS駕駛輔助系統，整合ACC (主動車距控制巡航)、FCM (主動式智慧煞車輔助)與LKA (車道維持輔助)，並結合ELK (緊急車道保持)、TSR (智慧限速辨識)等多項主動安全科技，全面提升行車守護。

同時具備 AYC 主動式彎道動態控制系統與四種駕駛模式（一般／濕地／砂石／泥地），再加上222mm 離地高、21° 進入角與30.5° 離去角設定，具備輕度越野能力。

全新跨界休旅XForce推出台灣限定車色冰魄藍、夜暮灰、曜影黑、雪霧白。預售活動期間限定享「預付金五倍放大禮遇」，再享交車好禮。