ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

79.9萬起！台灣「國產中華三菱小休旅」接單　配備很頂還能輕度越野

▲台灣中華三菱Xforce再度釋出預告。（圖／翻攝自中華三菱）

▲中華三菱XForce售價公布！售價79.9萬起。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

醞釀已久年度國產新車重頭戲！中華三菱於10月31日終於公布接單價，售價79.9萬起，中華三菱宣布，11/3起展開預接單，並同步開放線上預約試乘，活動期間（11/3–12/29 ) 完成 5,000 元預付金，即可享「五倍放大禮遇」，25,000 元原廠配件金，再享交車好禮。共有樂享版 79.9 萬元，酷享版 84.9萬兩款車型。

▲台灣中華三菱Xforce再度釋出預告。（圖／翻攝自中華三菱）

▲台灣中華三菱Xforce再度釋出預告。（圖／翻攝自中華三菱）

▲台灣確定搭載與國外同步的YAMAHA高級音響。

XForce承襲 Mitsubishi 最新 Dynamic Shield 設計語彙，外型兼具力量線條與都會質感。駕駛艙採雙螢幕科技座艙設計，10.25 吋數位儀錶與 12.3 吋觸控式多媒體影音主機橫向延展，支援無線CarPlay與 Android Auto，搭配 YAMAHA八支揚聲器。

▲台灣中華三菱Xforce再度釋出預告。（圖／翻攝自中華三菱）

▲後座採同級少見的4/2/4分離，且椅背還具有8段調整。

車長 4,390mm、車寬1,810mm、車高 1,660mm、軸距 2,650mm，提供寬敞的車室與舒適後座膝部空間，可充份滿足家庭與多元生活的需求。後排座椅採 4/2/4 分離設計，並具備8段可調椅背與多變收納機能。

▲國產Xforce已經暖身上市！陸續開始進駐全台展間。（圖／翻攝自三菱）

▲配備搭載L2輔助駕駛，且還能輕度越野。

XForce配有同級距功能最全面的Level 2 ADAS駕駛輔助系統，整合ACC (主動車距控制巡航)、FCM (主動式智慧煞車輔助)與LKA (車道維持輔助)，並結合ELK (緊急車道保持)、TSR (智慧限速辨識)等多項主動安全科技，全面提升行車守護。

同時具備 AYC 主動式彎道動態控制系統與四種駕駛模式（一般／濕地／砂石／泥地），再加上222mm 離地高、21° 進入角與30.5° 離去角設定，具備輕度越野能力。

全新跨界休旅XForce推出台灣限定車色冰魄藍、夜暮灰、曜影黑、雪霧白。預售活動期間限定享「預付金五倍放大禮遇」，再享交車好禮。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：三菱XFCXforceSUV小休旅ToyotaYars CrossGrandis

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【醫病關係極好XD】帶貓貓看獸醫結果牠超熱情狂騷擾醫生

推薦閱讀

79.9萬起！台灣「國產中華三菱小休旅」接單　配備很頂還能輕度越野

79.9萬起！台灣「國產中華三菱小休旅」接單　配備很頂還能輕度越野

三菱「第五代得利卡」最後一次改款！內外都升級　折合新台幣90萬

三菱「第五代得利卡」最後一次改款！內外都升級　折合新台幣90萬

鴻海最新電動車「現身日本東京移動展」！車頭掛夏普標預計2027上市

鴻海最新電動車「現身日本東京移動展」！車頭掛夏普標預計2027上市

台灣「Hyundai進口百萬內電動車」曝光！11/6正式發表上市

台灣「Hyundai進口百萬內電動車」曝光！11/6正式發表上市

HONDA「全新電動車大軍亮相」大秀肌肉！休旅、入門跨界通通都有

HONDA「全新電動車大軍亮相」大秀肌肉！休旅、入門跨界通通都有

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

最新文章

台灣「國產三菱小休旅」接單2025-10-31

三菱「第五代得利卡」最後一次改款2025-10-31

鴻海最新電動車現身日本東京移動展2025-10-31

台灣「Hyundai進口百萬內電動車」曝光2025-10-31

HONDA「全新電動車大軍亮相」2025-10-30

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相2025-10-30

「新一代CX-5休旅」台灣明年見2025-10-30

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款2025-10-30

Mazda「兩款全新概念車」發表2025-10-30

東瀛戰神GT-R引擎裝進豪華休旅車2025-10-30

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳2025-10-29

台灣「國產三菱小休旅」接單2025-10-31

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款2025-10-30

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相2025-10-30

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」2025-10-29

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊2025-10-29

鴻海最新電動車現身日本東京移動展2025-10-31

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙2025-10-29

台灣「Hyundai進口百萬內電動車」曝光2025-10-31

三菱「第五代得利卡」最後一次改款2025-10-31

相關新聞

三菱「第五代得利卡」最後一次改款！內外都升級　折合新台幣90萬

三菱「第五代得利卡」最後一次改款！內外都升級　折合新台幣90萬

台灣「Hyundai進口百萬內電動車」曝光！11/6正式發表上市

台灣「Hyundai進口百萬內電動車」曝光！11/6正式發表上市

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

台灣Mazda明年新車主力！「新一代CX-5休旅」實拍　外觀更美、內裝更豪華

台灣Mazda明年新車主力！「新一代CX-5休旅」實拍　外觀更美、內裝更豪華

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

讀者迴響

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳、空間大推！台灣有望今年底接單

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳、空間大推！台灣有望今年底接單

79.9萬起！台灣「國產中華三菱小休旅」接單　配備很頂還能輕度越野

79.9萬起！台灣「國產中華三菱小休旅」接單　配備很頂還能輕度越野

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」預估70萬起！台灣車迷敲碗快導入

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」預估70萬起！台灣車迷敲碗快導入

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊！轎跑風超帥、空間超大

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊！轎跑風超帥、空間超大

鴻海最新電動車「現身日本東京移動展」！車頭掛夏普標預計2027上市

鴻海最新電動車「現身日本東京移動展」！車頭掛夏普標預計2027上市

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙！六輪三排設計首度亮相

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙！六輪三排設計首度亮相

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366