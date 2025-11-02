Hyundai「旗艦電動休旅越野版」亮相！知名YT團隊操刀注入老靈魂

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai 今年在 2025 年 SEMA 改裝展上與知名 YouTube 改裝團隊 BigTime 攜手打造一款強調越野風格的 Ioniq 9 Off-Road Concept，不僅以極具辨識度的外觀吸睛，更在理念上將「豪華電動」與「越野性能」兩個看似對立的世界重新連結。

以 Ioniq 9 Calligraphy 為基礎開發的這款概念車，外觀採用高飽和亮黃色塗裝，搭配加高懸吊、越野強化輪圈與厚胎，全車姿態明顯比標準版更具侵略性。車頭裝上客製化 LED 光條與輔助燈組，不僅增強夜間照明，也凸顯這台 SUV 的探險屬性。整體視覺讓人難以聯想到這原本是一款主打家庭舒適與高科技的電動旗艦。

動力部分仍維持原有配置，搭載雙馬達四輪驅動系統，擁有 422 匹馬力與 700 牛頓米扭力輸出，展現 Ioniq 9 作為電動旗艦的能量基礎。原廠並未透露是否對底盤或傳動進行改造，但外觀與懸吊設定足以營造越野風格的氣勢。Hyundai 北美行銷長 Sean Gilpin 表示，這項合作展現了品牌在創新與個性化上的開放態度，藉由大膽的外觀與越野設定，為電動車開啟更多發展可能。

參與改裝的 BigTime 團隊成員 Jeremiah Burton 與 Zach Jobe 則以「復古卡車」為靈感，將 1970 年代的美式方正造型語彙融入 Ioniq 9 設計中，打造出結合新科技與懷舊風格的獨特氛圍。他們笑稱這台車有點像他們自家的老卡車「Bud」重生，只是這次改以電力驅動，並融合現代美學與戶外機能。

這款概念車將於 SEMA 展內的「Future Tech Studio」展區亮相，並同步於 BigTime 社群頻道公開製作過程與幕後花絮，讓粉絲能更近距離了解這台電動越野旗艦的誕生過程。

Hyundai 選擇以如此大膽的方向詮釋 Ioniq 9，不僅為品牌在電動 SUV 領域注入更多玩味與想像，也再次證明原廠在市場行銷上的靈活度。對這家韓國品牌而言，電動車不必全是高雅與靜謐，偶爾沾點泥土、掛上越野燈條，也能展現不同的魅力與實驗精神。