賓士「全新高性能雙門跑車」開始動態驗證！確保極端情境依舊好玩

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-AMG 近日宣布，全新 Concept GT Track Sport 已在德國 Affalterbach 完成開發階段，並正式進入高性能測試。這款原型車以黃色與紅色迷彩登場，象徵 GT 家族的最新成員即將挑戰極限，其測試範圍涵蓋多條專業賽道，驗證在極端動態條件下的整體表現。

這款概念車承襲 AMG GT 雙門跑車的核心哲學，卻在設計思維與性能設定上更為徹底。車身以極致輕量化結構與進階空氣力學配置為主軸，追求極限的下壓力與敏捷的操控回饋。AMG 表示，該車具備進一步優化的重量分配、搭載品牌招牌的 V8 動力系統，以及以賽道需求為導向的整體工程設計。

Mercedes-AMG 在測試階段中，將針對車輛的各項子系統與複雜元件進行整合驗證，確保即便在最高負荷下，仍符合品牌對品質與性能的嚴苛標準。官方強調，這不僅是對技術極限的探索，也代表 AMG 對駕駛純粹樂趣的再詮釋。

Mercedes-AMG GmbH 總裁暨 Mercedes-Benz G-Class 與 Mercedes-Maybach 業務負責人 Michael Schiebe 表示：「透過 Concept GT Track Sport，我們再次挑戰可能的邊界。這是一支具備無比 AMG 精神的團隊，正將我們帶向物理與駕控極限。我們的願景與承諾是：未來將更為極端。」

作為 GT 家族未來的重要一員，Concept GT Track Sport 的誕生不僅預示品牌在高性能跑車領域的持續深化，也顯示 Mercedes-AMG 對賽道科技與駕馭文化的堅持。隨著測試進行，外界期待這款概念車如何最終轉化為量產車型，成為 AMG 進一步拓展純性能領域的代表作。