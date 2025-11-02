Nissan「後輪驅動房車最終章」登場！Skyline特仕車日本限定400輛

圖文／7Car 小七車觀點

雖然 Infiniti 去年已在北美市場正式停產 Q50，全面轉型為 SUV 陣容，但這款後驅房車的故事並未就此劃下句點。其日本孿生兄弟 Nissan Skyline 仍持續販售，且原廠近日發表名為「Skyline 400R Limited」的特仕車型，象徵現行世代的最終章，也預告全新一代車款即將登場。

此次 400R Limited 僅限日本市場販售，共計 400 輛，售價為 6,935,500 日圓（約新台幣 140 萬元），比標準版 R400 高出約 3,000 美元。新車在外觀上換上更寬的 19 吋鋁圈，搭配 Dunlop 高性能胎，並針對底盤與制動系統進行強化，包括加硬前懸吊結構、升級煞車來令片與加粗後防傾桿，以提升整體操控精準度。此外，後視鏡外蓋與尾翼均採用碳纖維材質，中央鞍座也改以碳纖維飾板點綴，並配有專屬編號銘牌以彰顯限量身分。

動力部分則維持原有設定，搭載 VR30DDTT 3.0 升 V6 雙渦輪增壓引擎，具備 400 匹馬力輸出，配置與 Infiniti Q50 Red Sport 400 相同。整體設定延續 Skyline 400R 的性能基礎，提供 GT Type P、SP 與 R400 等四款車型之中最具運動色彩的定位。

這款特仕車的推出，也與 Nissan 近期釋出的新世代 Skyline 計畫遙相呼應。原廠已確認新一代後驅房車將於 2027 年登場，並將同時以 Infiniti 與 Nissan 雙品牌形式推出。Infiniti Americas 副總裁 Tiago Castro 日前於 Automotive Press Association 活動中透露，新車將成為 Q50 與 Skyline 的精神繼任者，預計於美國以外的地區生產，且不排除提供手排變速系統。

根據先前報導，新世代車型可能採用與 Nissan Z 相同的 3.0 升 V6 雙渦輪增壓引擎，最大輸出有望達到 450 匹馬力。這不僅象徵 Infiniti 回歸傳統後驅運動房車的決心，也有助於品牌在以 SUV 為主的市場環境中重新找回熱血與個性。

Infiniti 近年銷售表現持續下滑，從 2017 年的 15 萬輛高峰一路跌至去年僅約 5.8 萬輛，衰退幅度達 62%。因此，這款新房車的誕生不僅是一個產品更新，更是品牌形象重啟的關鍵一步。即使未必能成為市場銷量主力，但若能重新喚起車迷對 Infiniti 的關注，將有望為品牌注入久違的動能與期待。