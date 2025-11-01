【周焦點】國產休旅80萬有找　油電CR-V現身　大改款RAV4、CX-5明年見

▲三菱XForce台灣接單；RAV4、CX-5明年登台；油電CR-V台灣開始測試。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

10月最後一周仍是有不少重點新車搏版面，尤其在剛開幕的東京移動車展，更是有不少重量級新車與台灣市場相關；中華三菱終於官宣XForce國產小休旅，接單價79.9萬起：油電HONDA CR-V驚喜現身台灣開始測試，為明年登台開始布局。

▲新一代RAV4表現強勢，尤其空間表現上更是稱讚。

10月東京車展好熱鬧，《ETtoday車雲》也親臨現場一睹台灣明年重點的大改款第6代RAV4（連結），新一代RAV4不僅擁有3種不同的個性化外觀，配備、空間都相較5代有明顯進步，台灣市場也傳出最快將年底偷跑接單。

▲新一代CX-5空間表現有感放大，配備質感更出色。

新一代Mazda CX-5也是台灣明年重點（連結），於日本亮相的CX-5目前採用歐規規格，搭載2.5升自然進氣搭配24V輕油電，配備質感、空間表現已經大幅彌補舊款缺點，台灣市場估計會在明年第3～4季左右登場。

▲三菱XForce來勢洶洶，79.9萬起接單，預計12月正式上市。

中華三菱全新力作XForce劍指TOYOTA Yaris Cross而來，售價79.9萬起接單（連結），配備相較同級來說相當有誠意，具備L2輔助駕駛，以及多變化的車室空間，重點還有同級所沒有的輕度越野能力。

▲油電CR-V驚喜現身，準備在明年上市與RAV4過招。

在台灣本田明年計劃中的油電HONDA CR-V已經悄悄現身台灣（連結），將成為台灣本田把油電邁向主力車款的重要一步，搭載2.0升e:HEV油電，將與明年要登台的第6代RAV4來過招。