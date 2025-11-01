台灣「TOYOTA RAV4出清」下殺90多萬入手！大改款恐漲價明年3月登台

▲經銷端拋出5代RAV4出清！汽油殺到90多萬可入手。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

5代RAV4放大招，肯定讓不少國產車備感壓力！距離明年第6代RAV4登台越來越近，經銷端已經開始蠢蠢欲動，針對目前舊款的5代RAV4，經銷端釋出福利消息，5代RAV4開始出清，汽油搭配舊換新等補貼後，可下殺到90多萬就能入手，更透露6代RAV4預計會在明年3月左右登台。

▲汽油、油電都釋出讓利促銷，油電搭配舊換新能到100多萬起入手。

今年起開始，台灣5代RAV4就已經開始逐漸減少配額，很明顯就是為了大改款作暖身，而迎接明年的6代RAV4，現在正是入手5代RAV4撿優惠的好時機。

經銷端消息透露，原價117萬的2.0升汽油旗艦版，搭配舊換新等補助後，能到90多萬入手，而124萬的2.5升油電車型，同樣搭配舊換新後，最低10X萬就能成交，擔心6代RAV4大改款會漲價的消費者，5代RAV4仍是值得考慮車款。

▲6代RAV4明年3月導入台灣，首波可能只有2.5升油電。

對於明年的6代RAV4，經銷端也有初步消息流出，約落在明年3月左右登台，不過首波恐只有2.5升油電規劃，至於會不會有更入門的2.0升自然進氣汽油動力，就需待總代理和泰最後通知。