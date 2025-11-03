台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

▲Corolla Cross近期針對GR Sport車型進行改款，也實際反映在10月的銷售數字上。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台灣10月新車銷量出爐，總市場共掛牌34,511輛，不僅較上月成長7.1%，也比去年同期增加3.9%，其中TOYOTA甫推出運動版改款車型的Corolla Cross仍是一枝獨秀，單月繳出近4,000輛的耀眼成績，而原先連續數月都有「大船入港」的Tesla特斯拉則是在本月熄火，讓Luxgen納智捷國產電動車n7再次回歸電車榜首。

2025年10月台灣新車銷售前10強（未計入商用車）

排名 品牌 車名 台數 1 TOYOTA COROLLA CROSS 3,988 2 TOYOTA RAV4 1,492 3 TOYOTA YARIS CROSS 1,345 4 HONDA HR-V 1,338 5 TOYOTA ALTIS 1,251 6 LEXUS NX 835 7 HONDA CR-V 787 8 FORD FOCUS 549 9 Mercedes-Benz GLC 485 10 FORD KUGA 402 總市場 34,511

在TOYOTA陣營方面，有了新GR Sport車型加持下，Corolla Cross較上月大幅成長32%，共掛牌3,988輛穩居神車王座，而第6代大改款消息越來越多的進口休旅RAV4，仍是在本月掛牌1,492輛排在第2位，顯見出清促銷力道有打中消費者胃口，國產跨界休旅的Yaris則以1,345輛站上第3位，至於獲得油電動力GR Sport版的Corolla ALTIS，也以破千台的1,251輛排在第5位，是表現最為突出的國產中型房車。

▲e:HEV動力對HR-V的銷售表現有強力幫助，自推出後就成為排行榜常客。（圖／資料照）

在追加e:HEV動力之後，Honda HR-V的銷售表現一直很強勢，本月以1,338輛排在第4位，值得注意的是老大哥CR-V本月以787輛來到第7名，或許是黑翼特仕版的策略奏效；Ford福特本月也久違的佔據2個席次，分別是Focus以549輛排在第8位、以及Kuga以402輛排在第10位，這也更令人期待矚目新車登場後會有什麼表現。

▲在特斯拉熄火之後，穩定發揮的納智捷n7重新登上單月銷售領先位置。（圖／資料照）

電動車市場方面，原本特斯拉在6月發表新款Model Y之後，一直都維持全品牌每月約2,000輛的交付能量，但本月戛然而止，4車型在本月僅僅交付了21輛，而納智捷國產電動車n7本月依舊穩定發揮，以242輛重回台灣電動車單月銷售領先。

▲CMC中華J Space在本月依舊是以些微差距取得領先，與主要競爭對手的年度差距也還在千台內。（圖／資料照）

不列入TOP10計算但競爭依舊激烈的國產商用車方面，本月由CMC中華J Space取得領先，單月共掛牌1,271輛，而TOYOTA Town Ace也以1,058輛緊追在後，即使在TNCAP結果公布之後，Town Ace也僅僅比9月微微衰退0.7%，並沒有對銷售造成太顯著的衝擊。

▲不僅NX今年累積銷售已突破9,000輛，Lexus全品牌年度累積銷售也領先德系對手超過5,000輛。（圖／資料照）

最後是豪華進口車部分，日系的LEXUS本月全品牌共賣出2,048輛，其中NX就貢獻835輛，並成功登上排行榜第6名；德系的Mercedes-Benz全品牌則有1,571輛，銷售主力同樣是休旅車型的GLC，單月掛牌485輛排在第9名。