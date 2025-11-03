ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

▲91.5萬起！TOYOTA「休旅＆房車推新GR運動版」外型更殺更會跑。（圖／記者張慶輝攝）

▲Corolla Cross近期針對GR Sport車型進行改款，也實際反映在10月的銷售數字上。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台灣10月新車銷量出爐，總市場共掛牌34,511輛，不僅較上月成長7.1%，也比去年同期增加3.9%，其中TOYOTA甫推出運動版改款車型的Corolla Cross仍是一枝獨秀，單月繳出近4,000輛的耀眼成績，而原先連續數月都有「大船入港」的Tesla特斯拉則是在本月熄火，讓Luxgen納智捷國產電動車n7再次回歸電車榜首。

2025年10月台灣新車銷售前10強（未計入商用車）

排名 品牌 車名 台數
1 TOYOTA COROLLA CROSS 3,988
2 TOYOTA RAV4 1,492
3 TOYOTA YARIS CROSS 1,345
4 HONDA HR-V 1,338
5 TOYOTA ALTIS 1,251
6 LEXUS NX 835
7 HONDA CR-V 787
8 FORD FOCUS 549
9 Mercedes-Benz GLC 485
10 FORD KUGA 402
總市場     34,511

在TOYOTA陣營方面，有了新GR Sport車型加持下，Corolla Cross較上月大幅成長32%，共掛牌3,988輛穩居神車王座，而第6代大改款消息越來越多的進口休旅RAV4，仍是在本月掛牌1,492輛排在第2位，顯見出清促銷力道有打中消費者胃口，國產跨界休旅的Yaris則以1,345輛站上第3位，至於獲得油電動力GR Sport版的Corolla ALTIS，也以破千台的1,251輛排在第5位，是表現最為突出的國產中型房車。

▲honda HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲e:HEV動力對HR-V的銷售表現有強力幫助，自推出後就成為排行榜常客。（圖／資料照）

在追加e:HEV動力之後，Honda HR-V的銷售表現一直很強勢，本月以1,338輛排在第4位，值得注意的是老大哥CR-V本月以787輛來到第7名，或許是黑翼特仕版的策略奏效；Ford福特本月也久違的佔據2個席次，分別是Focus以549輛排在第8位、以及Kuga以402輛排在第10位，這也更令人期待矚目新車登場後會有什麼表現。

▲納智捷新n7特仕車誠意滿滿，外觀、內裝配備升級！（圖／記者徐煜展攝）

▲在特斯拉熄火之後，穩定發揮的納智捷n7重新登上單月銷售領先位置。（圖／資料照）

電動車市場方面，原本特斯拉在6月發表新款Model Y之後，一直都維持全品牌每月約2,000輛的交付能量，但本月戛然而止，4車型在本月僅僅交付了21輛，而納智捷國產電動車n7本月依舊穩定發揮，以242輛重回台灣電動車單月銷售領先。

▲歷代麵包車齊聚「這台1985年的還能開」！原廠送5萬給車主換新車。（圖／記者張慶輝攝）

▲CMC中華J Space在本月依舊是以些微差距取得領先，與主要競爭對手的年度差距也還在千台內。（圖／資料照）

不列入TOP10計算但競爭依舊激烈的國產商用車方面，本月由CMC中華J Space取得領先，單月共掛牌1,271輛，而TOYOTA Town Ace也以1,058輛緊追在後，即使在TNCAP結果公布之後，Town Ace也僅僅比9月微微衰退0.7%，並沒有對銷售造成太顯著的衝擊。

▲Lexus「NX 350h」油電豪華休旅試駕　預售千台的魅力開過就懂。（圖／記者張慶輝攝）

▲不僅NX今年累積銷售已突破9,000輛，Lexus全品牌年度累積銷售也領先德系對手超過5,000輛。（圖／資料照）

最後是豪華進口車部分，日系的LEXUS本月全品牌共賣出2,048輛，其中NX就貢獻835輛，並成功登上排行榜第6名；德系的Mercedes-Benz全品牌則有1,571輛，銷售主力同樣是休旅車型的GLC，單月掛牌485輛排在第9名。

►台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

►預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：台灣新車銷量11月2025年TOYOTACorollaCrossALTISCR-VRAV4HondaFord福特FocusWagon旅行車Tesla特斯拉ModelYX汽車電動車LexusNXYarisLuxgen納智捷n7

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【月老都傻眼】被路人瘋狂包圍搶姻緣 月老邊喊荒謬邊產紅線XD

推薦閱讀

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

最新文章

台灣10月新車銷量神車逼近4000輛2025-11-03

台灣「新Mazda 3、CX-30休旅」開賣2025-11-03

台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」2025-11-03

台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了2025-11-03

台灣「現代全新進口電動車」90萬起2025-11-03

「新Mazda 3、CX-30」台灣即將開賣2025-11-03

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」2025-11-03

瑪莎拉蒂電動休旅車新年式再進化2025-11-02

賓士霸告現代重生版通過撞擊測試2025-11-02

Hyundai旗艦電動休旅越野版亮相2025-11-02

熱門文章

台灣10月新車銷量神車逼近4000輛2025-11-03

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」2025-11-03

【周焦點】國產休旅80萬有找2025-11-01

台灣「現代全新進口電動車」90萬起2025-11-03

台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」2025-11-03

台灣「TOYOTA RAV4出清」下殺90多萬入手2025-11-01

賓士霸告現代重生版通過撞擊測試2025-11-02

台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了2025-11-03

「新Mazda 3、CX-30」台灣即將開賣2025-11-03

台灣「新Mazda 3、CX-30休旅」開賣2025-11-03

相關新聞

國安局分析川習會：根本矛盾不易解決　美中地緣戰略角力仍升溫

國安局分析川習會：根本矛盾不易解決　美中地緣戰略角力仍升溫

限時優惠114.8萬！台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」　Polo GTI上市

限時優惠114.8萬！台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」　Polo GTI上市

「最慘台男Top3曝光」 萬人炸鍋：他離婚後變超爽！台南Josh神回

「最慘台男Top3曝光」 萬人炸鍋：他離婚後變超爽！台南Josh神回

愛沙尼亞設台灣代表處卡關2年！　日媒：叫「台北或台灣」喬不攏

愛沙尼亞設台灣代表處卡關2年！　日媒：叫「台北或台灣」喬不攏

快訊／海鷗增強為中颱　將進入南沙島海面

快訊／海鷗增強為中颱　將進入南沙島海面

讀者迴響

熱門文章

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」！全新1.5升油電曝光　省油提高15%

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」！全新1.5升油電曝光　省油提高15%

【周焦點】國產休旅80萬有找　油電CR-V現身　大改款RAV4、CX-5明年見

【周焦點】國產休旅80萬有找　油電CR-V現身　大改款RAV4、CX-5明年見

台灣「現代全新進口電動車」90萬起！3車型預計11/6上市

台灣「現代全新進口電動車」90萬起！3車型預計11/6上市

限時優惠114.8萬！台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」　Polo GTI上市

限時優惠114.8萬！台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」　Polo GTI上市

台灣「TOYOTA RAV4出清」下殺90多萬入手！大改款恐漲價明年3月登台

台灣「TOYOTA RAV4出清」下殺90多萬入手！大改款恐漲價明年3月登台

賓士「霸告現代重生版」通過撞擊測試！傳奇190E新款即將進入量產

賓士「霸告現代重生版」通過撞擊測試！傳奇190E新款即將進入量產

台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了！11/10全球首發　首度新增電動版

台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了！11/10全球首發　首度新增電動版

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366