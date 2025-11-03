ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

限時優惠114.8萬！台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」　Polo GTI上市

▲福斯經典Polo GTI回來了！搭載全新超帥內外觀。（圖／翻攝自福斯）

▲福斯經典Polo GTI回來了！搭載全新超帥內外觀。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

適逢福斯Polo GTI 50歲大日子！台灣福斯於11月3日正式引進新款Polo GTI，搭載EA888的2.0升渦輪引擎，榨出207匹馬力，搭配舊換新補助，限時優惠114.8萬！

▲福斯經典Polo GTI回來了！搭載全新超帥內外觀。（圖／翻攝自福斯）

▲搭載2.0升渦輪引擎，Polo GTI繳出207匹馬力。

適逢Volkswagen兩大經典代表的重要里程碑交接之際，台灣福斯汽車特宣布Polo GTI旋風回歸，將傳奇鋼砲精髓和都會實用日常合而為一，不僅有豐富GTI專屬內／外套件，更加入了GTI 專屬湛黑套件彰顯王者氣勢，由2.0升直列四汽缸渦輪增壓引擎給予豐沛性能，並且保有15.8 km/L優異油耗。

2.0升直列四汽缸TSI渦輪增壓引擎釋放最大馬力207匹、最大扭力32.6kgm及0-100km/h加速僅6.5秒之強勁動力。

▲福斯經典Polo GTI回來了！搭載全新超帥內外觀。（圖／翻攝自福斯）

▲外觀導入GTI招牌性能化象徵，更兇、更狠。

外觀於前、後及車側皆配上GTI專屬銘牌，車頭具專屬的蜂巢格柵式水箱護罩與烈焰般的紅色GTI 專屬水箱護罩飾條，雙邊鑲入辨識度極高的GTI 專屬造型頭燈，

配備GTI專屬18吋Faro鋁合金輪圈、GTI專屬高性能紅色煞車卡鉗、GTI專屬單邊雙出尾管與GTI 專屬湛黑套件，包含大面積黑色車頂搭配電動玻璃天窗、黑色後視鏡罩以及後方深色隱私玻璃。

▲福斯經典Polo GTI回來了！搭載全新超帥內外觀。（圖／翻攝自福斯）

▲福斯經典Polo GTI回來了！搭載全新超帥內外觀。（圖／翻攝自福斯）

▲內裝配備也不馬虎，呼應外觀運動化。

車內擁有專屬湛黑頂篷、GTI專屬門檻飾板與GTI 專屬金屬踏板即映入眼簾，內裝多處採用精緻紅色車縫線綴飾，GTI專屬運動化真皮多功能方向盤下方嵌入GTI字樣和紅色飾板，與GTI 專屬運動化真皮排檔桿、GTI專屬經典格紋織布跑車座椅相互呼應。

▲福斯經典Polo GTI回來了！搭載全新超帥內外觀。（圖／翻攝自福斯）

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：福斯GolfPolo掀背車電動車大改款VolkswagenGTI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

GD大巨蛋聲控場燈　超開心：我有POWER了

推薦閱讀

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

88.8萬起！台灣「新Mazda 3、CX-30休旅」開賣　MX-5小跑車同步接單

88.8萬起！台灣「新Mazda 3、CX-30休旅」開賣　MX-5小跑車同步接單

限時優惠114.8萬！台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」　Polo GTI上市

限時優惠114.8萬！台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」　Polo GTI上市

台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了！11/10全球首發　首度新增電動版

台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了！11/10全球首發　首度新增電動版

台灣「現代全新進口電動車」90萬起！3車型預計11/6上市

台灣「現代全新進口電動車」90萬起！3車型預計11/6上市

「新Mazda 3、CX-30」台灣即將開賣！配備升級不漲價、螢幕終於能觸控

「新Mazda 3、CX-30」台灣即將開賣！配備升級不漲價、螢幕終於能觸控

最新文章

台灣10月新車銷量神車逼近4000輛2025-11-03

台灣「新Mazda 3、CX-30休旅」開賣2025-11-03

台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」2025-11-03

台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了2025-11-03

台灣「現代全新進口電動車」90萬起2025-11-03

「新Mazda 3、CX-30」台灣即將開賣2025-11-03

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」2025-11-03

瑪莎拉蒂電動休旅車新年式再進化2025-11-02

賓士霸告現代重生版通過撞擊測試2025-11-02

Hyundai旗艦電動休旅越野版亮相2025-11-02

熱門文章

台灣10月新車銷量神車逼近4000輛2025-11-03

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」2025-11-03

【周焦點】國產休旅80萬有找2025-11-01

台灣「現代全新進口電動車」90萬起2025-11-03

台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」2025-11-03

台灣「TOYOTA RAV4出清」下殺90多萬入手2025-11-01

賓士霸告現代重生版通過撞擊測試2025-11-02

台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了2025-11-03

「新Mazda 3、CX-30」台灣即將開賣2025-11-03

台灣「新Mazda 3、CX-30休旅」開賣2025-11-03

相關新聞

Hyundai「旗艦電動休旅越野版」亮相！知名YT團隊操刀注入老靈魂

Hyundai「旗艦電動休旅越野版」亮相！知名YT團隊操刀注入老靈魂

納智捷n7續推「新特仕車102.9萬起」全車系不漲價！5萬就能開回家

納智捷n7續推「新特仕車102.9萬起」全車系不漲價！5萬就能開回家

鴻海最新電動車「現身日本東京移動展」！車頭掛夏普標預計2027上市

鴻海最新電動車「現身日本東京移動展」！車頭掛夏普標預計2027上市

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

產能過剩下　中國「十五五」規劃沒提發展新能源汽車

產能過剩下　中國「十五五」規劃沒提發展新能源汽車

讀者迴響

熱門文章

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」！全新1.5升油電曝光　省油提高15%

TOYOTA明年量產「大改款Corolla」！全新1.5升油電曝光　省油提高15%

【周焦點】國產休旅80萬有找　油電CR-V現身　大改款RAV4、CX-5明年見

【周焦點】國產休旅80萬有找　油電CR-V現身　大改款RAV4、CX-5明年見

台灣「現代全新進口電動車」90萬起！3車型預計11/6上市

台灣「現代全新進口電動車」90萬起！3車型預計11/6上市

限時優惠114.8萬！台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」　Polo GTI上市

限時優惠114.8萬！台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」　Polo GTI上市

台灣「TOYOTA RAV4出清」下殺90多萬入手！大改款恐漲價明年3月登台

台灣「TOYOTA RAV4出清」下殺90多萬入手！大改款恐漲價明年3月登台

賓士「霸告現代重生版」通過撞擊測試！傳奇190E新款即將進入量產

賓士「霸告現代重生版」通過撞擊測試！傳奇190E新款即將進入量產

台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了！11/10全球首發　首度新增電動版

台灣有賣的「TOYOTA大改款皮卡」來了！11/10全球首發　首度新增電動版

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366