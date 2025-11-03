限時優惠114.8萬！台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」　Polo GTI上市

▲福斯經典Polo GTI回來了！搭載全新超帥內外觀。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

適逢福斯Polo GTI 50歲大日子！台灣福斯於11月3日正式引進新款Polo GTI，搭載EA888的2.0升渦輪引擎，榨出207匹馬力，搭配舊換新補助，限時優惠114.8萬！

▲搭載2.0升渦輪引擎，Polo GTI繳出207匹馬力。

適逢Volkswagen兩大經典代表的重要里程碑交接之際，台灣福斯汽車特宣布Polo GTI旋風回歸，將傳奇鋼砲精髓和都會實用日常合而為一，不僅有豐富GTI專屬內／外套件，更加入了GTI 專屬湛黑套件彰顯王者氣勢，由2.0升直列四汽缸渦輪增壓引擎給予豐沛性能，並且保有15.8 km/L優異油耗。

2.0升直列四汽缸TSI渦輪增壓引擎釋放最大馬力207匹、最大扭力32.6kgm及0-100km/h加速僅6.5秒之強勁動力。

▲外觀導入GTI招牌性能化象徵，更兇、更狠。

外觀於前、後及車側皆配上GTI專屬銘牌，車頭具專屬的蜂巢格柵式水箱護罩與烈焰般的紅色GTI 專屬水箱護罩飾條，雙邊鑲入辨識度極高的GTI 專屬造型頭燈，

配備GTI專屬18吋Faro鋁合金輪圈、GTI專屬高性能紅色煞車卡鉗、GTI專屬單邊雙出尾管與GTI 專屬湛黑套件，包含大面積黑色車頂搭配電動玻璃天窗、黑色後視鏡罩以及後方深色隱私玻璃。

▲內裝配備也不馬虎，呼應外觀運動化。

車內擁有專屬湛黑頂篷、GTI專屬門檻飾板與GTI 專屬金屬踏板即映入眼簾，內裝多處採用精緻紅色車縫線綴飾，GTI專屬運動化真皮多功能方向盤下方嵌入GTI字樣和紅色飾板，與GTI 專屬運動化真皮排檔桿、GTI專屬經典格紋織布跑車座椅相互呼應。