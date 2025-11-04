ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
LEXUS「入門跨界休旅」今年將停產！盼全新大改款油電來續命

▲LEXUS UX300e澳洲停售，接下來其他市場將陸續跟進。（圖／翻攝自LEXUS）

▲繼電動的UX300e下架停售後！油電款的UX300h也傳出將面臨停產命運。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

日本、海外、台灣各大市場陸續停售UX300e，而油電版的UX300h苦等無改款規劃，日本市場也傳出UX300h也將面臨停產命運，日本UX300h 最快在今年底將全面停止接單，若再無大改款車型來接棒，UX將與全球車迷告別。

▲大陸開賣最新LEXUS UX 300h！台灣最快第1季上市。（圖／翻攝自LEXUS，以下同）

▲由於LBX的出現，讓UX定位變得模糊，急需大改款來轉型。

UX車系中最後一款油電車UX300h可能最快在今年底正式停產，結束長達七年的產品生命週期。UX 車系自2018年問世以來，主打都會休旅定位，深受首次入主豪華品牌的買家青睞。然而，LEXUS近年策略明顯轉向純電化，原本的純電版本UX 300e早在去年停產，如今連油電款也將告別市場，象徵品牌將全面清理舊世代車型。

▲大陸開賣最新LEXUS UX 300h！台灣最快第1季上市。（圖／翻攝自LEXUS，以下同）

▲TOYOTA C-HR已推出大改款新一代，過去作為雙生車的LEXUS UX近期都毫無動作。

有趣的是，過去與LEXUS UX作為雙生車的TOYOTA C-HR，日前已在歐洲推出新一代車型，聚焦在油電、PHEV等新能源動力，但目前UX遲遲沒有動作改款規劃，也讓人臆測原廠是否要放棄UX戰略位置。

不過市場也有不少推測消息，未來UX的後繼車款可能不再以同名延續，而是換上全新世代架構，搭載來自新一代C-HR的油電與插電式PHEV，提供 1.8升、2.0升油電版與2.0升PHEV 三種動力，來銜接品牌電動車轉型期。

