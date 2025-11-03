ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA明年量產「大改款Corolla」！全新1.5升油電曝光　省油提高15%

▲TOYOTA大改款Corolla醞釀中！確認將推出全新1.5升油電。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

10月的日本東京車展TOYOTA Corolla概念車現身，已經為13代大改款開啟量產之路，除了Corolla概念車已經讓不少車迷開始期待量產外，原廠再度帶來全新的1.5升油電引擎，為接下來大改款Corolla準備驚人的新武器！

▲1.5升引擎能支援Hybrid、PHEV油電，下一代Corolla將率先採用。

這具全新 1.5 升引擎專為電氣化世代打造，會搭載下一代Corolla身上，具備更高熱效率、更靈敏的動力反應及更低的油耗。搭配Hybrid系統時，平均油耗可望下降約 10 至 15%；同時不只基本的油電Hybrid，並還能支援插電式PHEV油電，能實現超過 90 公里的純電續航能力，帶來更節能的省油實力。

下一代Corolla走向將與10月的概念車息息相關，轉而採用更具未來感與張力的設計語言。搭載21 吋大輪圈，側面腰線明顯下滑至後視鏡處，門窗採用無框設計，營造出「豪華轎跑」的視覺風格。

車內更是相當有料，超大數位螢幕＋完全觸控操作介面，幾乎看不到傳統按鍵，整個座艙科技味滿滿。排檔桿則採「觸控懸浮式」設計，不僅奢華感十足又節省空間。豪華科技氣勢已經超越LEXUS市售車。

