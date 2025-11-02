瑪莎拉蒂「電動休旅車新年式」再進化！導入四驅斷開系統續航提升

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Maserati 日前正式發表 2026 年式 Grecale Folgore，這款品牌旗下純電 SUV 迎來多項技術革新，旨在在高效能電動化領域樹立新標竿。新年式車型導入全新「AWD-Disconnect」全輪驅動斷開系統，並進一步優化能源管理與續航表現，使最大行駛里程提升至 580 公里，展現義式豪華品牌在性能與效率之間的精緻平衡。

新年式 Grecale Folgore 的最大亮點在於首度導入的全輪驅動斷開技術，當不需四驅動力時，系統會自動將驅動力轉至後軸，並於 500 毫秒內完成前軸脫離。這項設計能徹底斷開前軸傳動軸與輪轂連結，相較於僅在動力或差速器層級分離的系統，能達到更完整的能量節省效果。系統以獨立控制邏輯運作，無需駕駛者介入即可自動判斷最有效率的驅動模式。

為確保行車穩定與最佳動力分配，Grecale Folgore 的智慧牽引管理系統結合多組感測器與演算法，能即時分析包括扭力需求、煞車溫度、坡度、車速、駕駛模式與外部溫度等上千項參數，同時與 ABS、ESC、ASR 與煞車扭力分配系統協同運作，讓車輛在任何路況下兼顧節能與安全。車輛也保留 EV Routing 智慧導航功能，可根據電量、地形與駕駛風格自動規劃充電站，並搭配「Dynamic Range Mapping」視覺化續航地圖，讓駕駛即時掌握剩餘可行駛範圍。

新年式車型也延續 Maserati Folgore 家族已受好評的科技配備，包括在設定超高速充電站為導航目的地時，系統可自動預先調整電池溫度，以確保高功率充電效率並縮短等待時間。車主亦可透過 Maserati Connect 應用程式遠端啟動車艙溫控，在上車前即享有舒適的乘坐環境。

除了技術革新外，新年式 Grecale 全車系亦迎來更豐富的選配方案。Maserati Fuoriserie 客製化計畫新增六款車色，讓總數達 32 種，內裝則提供三組全新配色組合與八款 Fuoriserie 座椅選項。這些細節延續品牌對工藝與美學的堅持，展現義式豪華與性能並重的精神。透過新年式 Grecale Folgore，Maserati 持續推進純電化進程，體現三叉戟品牌在高性能電動移動領域的獨特詮釋。

