賓士「霸告現代重生版」通過撞擊測試！傳奇190E新款即將進入量產

圖文／7Car 小七車觀點

德國工程公司 HWA 為經典車迷帶來的「現代版 190E」計畫，如今再度邁入關鍵里程碑。這款以 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 EVO II 為靈感重生的 HWA EVO，不只是復刻外觀的懷舊作品，而是一台經過完整開發、足以通過現代法規驗證的全新車型。官方日前確認，HWA 已完成系列安全測試，包含嚴苛的撞擊試驗，證明這款售價約 80 萬美元（折合新台幣約 2,580 萬元）的限量車款不僅擁有經典外貌，也具備現代性能與安全基礎。

為符合量產車安全規範，HWA 專門打造了一台專用原型車，交由德國 TÜV Süd 技術檢測機構進行超過 60 項測試項目，涵蓋煞車、排放、結構與安全性等層面。其中最關鍵的部分是以 50 公里／小時的正面撞擊測試驗證轉向柱入侵量，確保駕駛艙變形控制在可接受範圍內。同時也進行了雙向加速測試與 ISOFIX 兒童座椅固定點強度驗證，全面模擬量產車所需的檢測流程。

HWA 技術長 Gordian von Schöning 表示，品牌對工程品質的堅持讓這台車必須接受與全球主要車廠同等嚴格的測試規格，「我們在設計與開發 HWA EVO 時，完全依照開發新車的標準來執行，不惜成本，這些撞擊測試結果正是最佳證明。」

雖然安全測試已告一段落，但 HWA EVO 的開發尚未結束。目前團隊仍持續在多個地點進行動態測試，包括德國 Nürburgring 賽道、北歐寒地測試場以及西班牙南部的高溫耐久測試。同時，原型車也現身義大利 Tutto Bene Hill Climb 活動，以賽道姿態亮相，並展開全球巡迴展示，近期更於美國 Lime Rock Park 與紐約 Mt. Kisco 的 Concours of Highlands 活動中登場，接下來則將在拉斯維加斯 SEMA 展中正式公開展示。

HWA 計畫僅生產 100 台客戶版本，另有少量原型車作為開發與驗證用途。據悉，大多數名額已被搶購一空，但仍有少數生產配額尚未確認。從開發規格到實際測試流程都能看出，HWA 並未將 EVO 當作單純致敬之作，而是一場完整的工程重生。當年征戰 DTM 賽場、象徵 Mercedes 性能精神的 190E EVO II，如今以碳纖維車身、現代底盤與嚴格法規驗證的姿態重返舞台，成為將經典與當代工程完美融合的代表。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士190E霸告現代版汽車新車復古

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

