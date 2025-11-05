ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「Nissan全新入門小休旅」即將量產！比Kicks更便宜、搭載1.0升動力

▲Nissan日前釋出Kait全新休旅預告！定位比Kicks更便宜。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

作為Nissan進軍平價小休旅重要武器，名為Kait入門休旅量產在即，將會在南美洲生產，隨後銷往其他各大市場，而這款受矚目的小休旅作品，已經有初步消息表示，將與Kicks有緊密的血緣關係。

▲北美新年式Nissan Kicks開賣，配備調整升戰力。（圖／翻攝自Nissan）

▲Kait將強調比Kicks更便宜的入門定位。

從官方預告圖來看，「Kait」的車尾以大字樣徽飾呈現，搭配黑色飾條貫穿的 LED 尾燈設計，營造出年輕且具辨識度的風格。整體線條相當緊湊俐落，看得出 Nissan 想在小型 SUV 級距中打出設計新語言。

雖然品牌尚未公布車身尺碼，不過推測 Kait 的定位將略低於現行 Kicks，屬於更入門、更都會取向的跨界休旅，主打年輕族群與首購族市場。

▲平台來自舊款Kicks技術，來壓低生產成本。

雖然新一代Kicks已經上市，但偏向更入門取向的Kait 將採用舊款 Kicks 所使用的舊平台打造，代表這款新車在生產成本與維修便利性上具備優勢。動力配置方面，預計提供1.0升三缸渦輪增壓引擎或1.6 升自然進氣引擎兩種版本，以符合不同市場對燃油經濟性與動力需求的平衡。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

