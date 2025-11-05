ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「HONDA Odyssey」將推久違的大改款！預想圖外型超帥、空間有感放大

▲HONDA Odyssey已有8年未進行換代改款！近日海外釋出新一代消息。（預想圖／翻攝自《Digimods DESIGN》）

▲HONDA Odyssey已有8年未進行換代改款！近日海外釋出新一代消息。（預想圖／翻攝自《Digimods DESIGN》）

記者徐煜展／綜合報導

美規HONDA Odyssey第5代自2017年登場後，已經販售8年之久，而近來海外釋出第6代預想圖讓車迷過過乾癮，且還用上Prelude雙門跑車設計語彙，讓下一代Odyssey變得更帥、更有味道！

▲HONDA Odyssey已有8年未進行換代改款！近日海外釋出新一代消息。（預想圖／翻攝自《Digimods DESIGN》）

▲北美Odyssey目前現行款為第5代車型。

日規、美規採各自開發的HONDA Odyssey，在北美市場已經推行到第5代，這次新Odyssey預想圖最吸睛的，就是全新「Prelude跑車臉」。頭燈換成銳利的 LED 燈組，水箱護罩也重新設計成類似新一代 Prelude 的風格，下方還有大面積進氣口，整體感覺不再只是居家風，而是多了幾分熱血味。

雖然還是標準 MPV 的滑門設計，但側面線條更流暢，搭配懸浮式車頂與隱藏式門把，看起來俐落又有質感。這種結合家庭與運動風格的設計，肯定會很吸引年輕爸媽族。

▲HONDA Odyssey已有8年未進行換代改款！近日海外釋出新一代消息。（預想圖／翻攝自《Digimods DESIGN》）

▲車頭、車尾都用上不少年輕化設計。

HONDA官方目前還沒公布新一代 Odyssey 的任何消息。不過從這個方向來看，未來如果真的推出「年輕化」Odyssey，也不是沒可能。畢竟現在連 SUV 都越來越講求造型動感，MPV 想運動化也勢在必行。

台灣市場上，過去曾進口販售日規Odyssey，不過現在日本已經停產，仰賴從大陸進口，台灣若想重新引進Odyssey，只能考慮從北美產地下手。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HONDAOdysseyMPV7人座ElysionNissanElgrand

