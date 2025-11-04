ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Hyundai跨界小休旅車「加入N Line家族」！Venue運動版印度問世

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai 近年積極擴展性能支線 N Line 的產品版圖，幾乎涵蓋品牌旗下所有車型。如今，這股運動化浪潮延伸至全新世代 Venue，小巧車身中融入更鮮明的性能語彙與更細膩的座艙氛圍，正式接棒成為 Hyundai N Line 家族的新成員。

Venue N Line 最早於 2022 年在印度市場推出，當時仍基於前一代車型進行改造。隨著新世代 Venue 問世，Hyundai 再度以更銳利的線條與更明確的動感姿態重新詮釋這款小型 SUV。車頭採用品牌最新的方正語彙，格柵以深色飾面搭配兩側進氣開口，並在保桿下緣加入類似 Creta N Line 的導流翼設計，整體視覺更具侵略感。

車身部分換上 17 吋切削鋁圈，內部紅色煞車卡鉗與車側、保桿的紅色飾條相呼應，塑造出屬於 N Line 的辨識氣勢。後方則可見雙出排氣尾管與整合擾流造型的下護板，並在車尾、葉子板與輪圈中心蓋嵌入 N Line 專屬徽飾，細節處無不強化運動氛圍。

進入車室，Venue N Line 採用以黑色為基調的內裝，並透過紅色縫線強調層次感。方向盤造型與電動旗艦 Ioniq 5 N 相仿，具備換檔撥片與駕駛模式旋鈕；座椅採黑色皮革包覆，同樣帶有 N 標誌。鋁質踏板、紅色環艙氣氛燈與金屬飾件進一步提升座艙質感，使其在小型 SUV 級距中展現截然不同的性能格調。

配備水準方面，Venue N Line 站上全車系頂端。儀表與中控皆為 12.3 吋全數位顯示螢幕，搭載內建導航與 NVIDIA 圖形系統，並配有 Bose 八揚聲器高級音響、智慧香氛系統與 Level 2 駕駛輔助功能。這套完整的科技配置，讓 Venue N Line 不僅外觀動感，實際使用體驗也更接近高階車款。

動力系統仍採用 1.0 升渦輪增壓汽油引擎，輸出達 120 PS 與 172 Nm，提供 6 速手排與 7 速雙離合自排兩種選擇，維持前輪驅動設定。雖然原廠尚未公布底盤細節，但推測仍延續前代 N Line 專屬懸吊與轉向調校，使其兼具日常舒適與操控樂趣。

全新 Hyundai Venue N Line 將率先於印度市場開售，未來是否擴展至其他市場仍有待觀察。不過從整體設計與產品定位來看，Hyundai 顯然希望藉由這款小型 SUV 為年輕族群提供入門級的性能體驗，也替 N Line 家族再添一名風格鮮明的成員。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Hyundai現代Venue跨界休旅車汽車新車NLine

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

