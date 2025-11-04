BMW攜手三星「共同推動全固態電池技術」！將成新世代車型能量核心

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 集團宣布，全固態電池 (ASSB, All-Solid-State Battery) 開發計畫再邁進一重要階段，Samsung SDI 正式加入與 Solid Power 的技術合作行列。三方將結合各自專長，推動新一代電池技術的研發與驗證，朝向未來電動車的量產應用邁進。

自 2022 年起，BMW 與 Solid Power 已根據技術轉移協議加深合作，並成功將 Solid Power 所開發的大型純固態電池單元導入 BMW i7 技術測試車中。此次 Samsung SDI 的加入，代表開發團隊將進一步整合材料技術與製程經驗，共同建立具備車用規格的全固態電池樣品，作為未來新世代評估車型的能量核心。

合作內容方面，Solid Power 將提供以硫化物為基礎的固態電解質，供 Samsung SDI 整合至隔離膜或正極電解質中製作電池。完成製作的電芯將依據 BMW 與 Samsung SDI 共同訂定的性能標準進行測試，最終三方目標是開發出可用於實車驗證的全固態電池模組。

三方高層皆對此次合作表達正面看法。Solid Power 執行長 John Van Scoter 表示，透過與全球領導品牌合作，能加速固態電池技術的實際應用；Samsung SDI 執行副總裁則指出，電池技術的競爭力將直接引領電動車創新，而與 BMW 及 Solid Power 的合作將有助於加速商用化進程。BMW 集團電池單元與模組副總裁 Martin Schuster 亦強調，此次三方合作將顯著推進集團在新電池技術開發上的步伐，確保能持續提供最先進的電池解決方案。

BMW 集團自 2016 年起即與 Solid Power 展開合作，並於 2021 年投資該公司以深化技術交流。現階段，BMW 已在德國 Parsdorf 的 CMCC 設立固態電池原型生產線，負責樣品開發與研究。此外，BMW 自 2008 年起持續強化電池核心技術能力，並於 2019 年成立電池技術中心（BCCC），涵蓋研發、設計至製造等完整流程。藉由與全球超過 300 個合作夥伴的網絡交流，BMW 得以掌握最新電池創新動向，鞏固其在電動化轉型中的技術主導地位。