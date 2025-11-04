賓士「全新世代商用廂型車」預告曝光！多種形式滿足各行各業需求

圖文／7Car 小七車觀點

在迎接「130 年運輸里程碑」之際，Mercedes‑Benz Vans 透過一場別具意義的展演，回顧其自 1896 年以來的發展歷程。現場除展示目前仍可行駛的史上最古老貨車 —— 1899 年 Benz 組合式貨車，以及現行 eSprinter 電動車款，更以一座名為「THE BOULDER」的巨型石雕藝術品，預覽下一代 Sprinter 的設計方向。該雕塑長 650 公分、高 275 公分，以堅實材質雕琢出未來車型的輪廓與細節，強調其將延續堅固、可靠與多功能等核心價值。

Mercedes‑Benz 自 1896 年發明首輛商用車以來，持續針對客戶需求推出多元運輸方案。1899 年的 Benz 組合式貨車即具備可拆卸車身，能快速轉換為載客車輛，堪稱早期多功能車的代表。而 1995 年問世的 Sprinter，則以其優異的可靠性與適應性，成為全球商用車市場的標竿，至今累計生產超過五百萬輛，廣泛應用於物流、救護、工程與旅遊等領域。

未來 Sprinter 將基於全新 VAN 架構開發，提供多種驅動形式、軸距與載重版本，以滿足不同行業的專屬需求。從貨運、冷鏈物流到救護車與露營車，均可透過模組化設計實現高度客製化。此外，2026 年起將率先推出純電動架構 VAN.EA 的私人用車版本，後續亦將推出商用電動車型，並保留燃油車型選項，持續擴充產品陣容。

未來車款將全面搭載 Mercedes‑Benz 自主開發的 MB.OS 作業系統，實現從晶片到雲端的深度整合。該系統支援全車軟體空中更新，包括駕駛輔助系統與資訊娛樂功能，使車輛能持續保持最新狀態。同時，系統允許第三方應用無縫接入，讓企業可直接於車載螢幕使用自有車隊管理或導航工具，提升作業效率。

Mercedes‑Benz Vans 負責人 Thomas Klein 強調，客戶需求始終是產品開發的核心。未來車型將結合先進動力技術、智慧化服務與模組化架構，進一步鞏固其在商用車市場的領導地位。隨著設計、驅動與數位三大面向的全面進化， Sprinter 將繼續扮演全球商業夥伴的可靠後盾。