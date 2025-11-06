ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
KIA「小改款Sportage」輕偽裝車台灣捕獲！全新造型預計年底發表

圖文／7Car 小七車觀點

現行 Kia Sportage 車系自 2022 年 6 月在國內上市以來，截至今年 7 月已售出超過萬輛，原廠在 2024 年 11 月推出了小改款版本，近日本站接獲不願具名的讀者投稿，表示拍攝到小改款 Sportage 的輕度偽裝車正在進行路試，編輯部預料有望在今年底發表。

▲本站接獲不願具名的讀者投稿，表示拍攝到小改款 Sportage 的輕度偽裝車正在進行路試，編輯部預料有望在今年底發表。

小改款 Sportage 在外觀方面換上與 Sorento、EV6 和 EV9 等車款相同的新世代 Opposites United 家族設計語彙，其日行燈取消現行的回力鏢造型，改採用星圖設計概念的設計，同時引擎蓋、水箱護罩的樣子均較現行款有所不同。而在車尾部分，則可以看到尾燈造型相較於現行款強調的銳利感不同，導入了 ㄈ 字形搭配橫向的 LED 光條組合，至於後保險桿造型也進行細部上的調整。

▲小改款 Sportage 的日行燈取消現行的回力鏢造型，改採用星圖設計概念的設計，同時引擎蓋、水箱護罩的樣子均較現行款有所差異。

▲尾燈造型相較於現行款強調的銳利感不同，導入了 ㄈ 字形搭配橫向的 LED 光條組合，至於後保險桿造型也進行細部上的調整。

內裝配備方面，根據海外市場的資料，小改款 Sportage 導入與新世代 K4 相同的雙幅式造型方向盤，搭配雙 12.3 吋液晶螢幕，冷氣出風口造型也與現行款不同。配備上，則是新增 Baby & Toddler 模式。啟動後，車輛會主動選用更為平滑的加速感，讓車內後方的嬰兒減少晃動造成的不適感。且為了提升車內乘坐舒適感，前懸吊系統亦經過重新調校，B 柱和門板還採用更多的吸音材質。

▲小改款 Sportage 導入與新世代 K4 相同的雙幅式造型方向盤，搭配雙 12.3 吋液晶螢幕，冷氣出風口造型也與現行款不同。

動力配置部分，小改款 Sportage 在南韓市場將 1.6L 渦輪增壓 4 缸引擎取消原有的 7 速雙離合器變速箱，改採用 8 速自排的設定；歐規則維持既有變速系統，美規提供了渦輪油電混合版本，可輸出 232hp 最大馬力。至於國內市場實際引進的配置，本站將持續追蹤，敬請鎖定。

▲小改款 Sportage 在南韓市場將 1.6L 渦輪增壓 4 缸引擎取消原有的 7 速雙離合器變速箱，改採用 8 速自排的設定；歐規則維持既有變速系統，美規提供了渦輪油電混合版本，可輸出 232hp 最大馬力。

KIA起亞Sportage休旅車SUV進口汽車新車

【太Chill？】天兵警巡邏看影片全被錄！ 台中警：各記兩申誡

