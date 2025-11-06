全球首條「無線充電高速公路」法國上線！最高325kW越開電量越多

圖文／7Car 小七車觀點

在法國，一條看似普通的高速公路，正在改寫電動車充電的未來。A10 高速公路上長達 1.5 公里的試驗路段，成為全球首個可讓電動車在行駛中進行無線充電的公共道路。這項被命名為「Charge as you Drive」的計畫，由法國最大收費道路營運商 VINCI Autoroutes 與以色列技術公司 Electreon 共同推動，目標是到 2035 年前建設超過 9,000 公里電氣化公路，為法國電動運輸網絡開啟全新篇章。

與以往需要停車插電的補能方式不同，這套動態無線充電系統能在車輛高速行駛時持續輸電，輸出功率最高可達 325 kW，接近 Tesla 最新 V4 Supercharger 的水準，甚至超越現行 V3 版本的 250 kW。根據法國 Gustave Eiffel University 的獨立測試，這項技術在實際運作中可穩定輸出超過 200 kW 的功率峰值，更能在特定條件下突破 300 kW，相當於讓滿載貨卡在高速上行駛兩次都不需停靠充電。

目前共有四款經過改裝的電動車參與公測，包括大型貨卡、廂型車、客車與巴士，皆成功在高速行駛狀態下完成動態充電。技術原理則是透過埋設於柏油層下方的感應線圈，將電能以磁感應方式傳遞至車輛底盤的接收裝置，再轉換為電力儲入電池。Electreon 執行長 Oren Ezer 表示，這不僅是全球無線道路發展的關鍵時刻，更代表法國在綠能交通領域已跨出實際的一步。他強調：「我們的技術是目前唯一能穩定輸出高功率動態充電的方案，不僅達標，更超越了法國政府設定的目標。」

VINCI Autoroutes 執行長 Nicolas Notebaert 則指出，這項技術的導入可望顯著降低法國運輸與物流業的溫室氣體排放，目前該領域約佔全國總排放量的 16%。若未來能在主要交通幹道普及，對長途運輸車隊而言，最耗時間的「充電等待」將可能成為過去式。

Electreon 目前也在全球多地進行相似計畫，包含美國、以色列與多個歐洲國家。在美國密西根與猶他州，已有可行駛充電的實驗路段運作；以色列特拉維夫則成功展示電動巴士的高速無線充電，透過邊行駛邊補電，電池容量可從 400 kWh 大幅縮減至 42 kWh，減重近九成，讓車輛更輕盈、續航更穩定。瑞典則在 Visby 建設 1.6 公里的 Smartroad Gotland 測試道路，同樣由 Electreon 主導，用以驗證商用車在動態充電環境下的實際效能。

這項技術的潛力不僅改變充電習慣，也可能重塑整個電動車產業架構。若未來電動公路得以普及，電池容量或許不再需要過度膨脹，基礎設施壓力也可大幅減輕。法國這條 A10 試驗路段，或許只是開端，卻足以讓外界重新思考「電動車的續航焦慮」這件事是否終將成為歷史。