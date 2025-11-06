港口清車緩解、台灣「BMW iX1電動車」新年式漲價　全車系漲5萬

▲因政府加徵電池處理費，台灣BMW電車、48V輕油電開始醞釀漲價。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

因關稅未明，新車市場買氣急凍，導致大量新車塞爆台北港，不過隨著近來港口新車陸續消化出清，台灣BMW旗下多車款也將迎來新年式，作為主力的iX1因受到政府加徵電池處理費用，全車系漲幅有5萬調整。

▲從今年底開始，不少電車、油電車都將有漲幅動作。

行政院環境部已宣布，自 2025 年 7 月 1 日起，針對各類二次鋰電池，包括 48V 系統、PHEV 插電式油電車與電動車所使用的高壓鋰電池，將正式加徵回收處理費。

這表示從今年開始，新車成本勢必受到波及，尤其進口品牌、BMW等多數車型已經醞釀漲價。

▲BMW iX1新年式售價204萬起。

將在近期上架的BMW iX1新年式，維持eDrive20、xDrive30兩款車型，原售價199、229萬，新年式調整成204與234萬，兩款車型有5萬漲幅。外觀、內裝配備相較原本舊年式大多維持原先配置。

除了即將開賣的新年式iX1外，1、2、3、4、5系列等也都會在調漲名單，先前經銷端流出消息漲幅2～3萬，而430i xDrive Convertible M Sport漲幅最多15萬來到355萬，相較原本車型，新年式430i變更為xDrive四驅版本。