賓士「全新CLA電動車」大陸比台灣便宜近90萬！空間更大續航力866公里

▲大陸正式開賣賓士CLA電動車，而且還是大空間長軸版。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

台灣正在以194萬接單的賓士CLA電動版，大陸已經正式上市，而且還是擁有大空間的長軸版，大陸共有3款車型，售價24.9萬人民幣起跳，折合新台幣110萬，台灣果然都是「稅在開車」，台灣買車真的好貴！

▲大陸提供更討喜的長軸空間。

台灣賓士CLA首波擁有CLA 200、CLA 250＋兩款車型，接單價194、227萬起。大陸正式上市提供CLA 300 L長軸車型，3款車型售價24.9、28.56、29.99萬人民幣，最貴的車型折合新台幣也僅要133萬。

全新 CLA 長軸版的車身長度達 4,763mm，寬 1,836mm，高 1,471mm，軸距加長到 2,830mm，比標準版多出 40mm。賓士原廠特別強調，這次針對後排乘坐空間進行優化，座椅加長 10mm，乘坐感更舒適。

▲搭載89kWh電池，CLTC續航力為886公里。

新 CLA 採用賓士最新 MMA 模組化平台，內建 800V 高壓電系統，整體效率高達約 93%。搭載89kWh電池，在CLTC標準下，續航最高可達 866 公里，百公里耗電量僅 10.9kWh。動力輸出部分，擁有224、272匹兩種馬力。

台灣市場目前正在以2款車型接單，實際上市尚待原廠公布，不過約落在明年2季前可以完成首批交車。