「LEXUS NX熱銷休旅」化身戶外露營車！外觀更帥、空間機能升級

▲LEXUS NX於美國SEMA改裝展亮相改裝露營車。（圖／翻攝自《Hayashi Telempu》）

記者徐煜展／綜合報導

一年一度的 SEMA 改裝展於11月初在美國拉斯維加斯盛大登場，來自全球的汽車品牌與改裝廠紛紛展出最新力作。日本汽車內裝大廠 Hayashi Telempu 也在今年帶來話題焦點，以LEXUS NX 為基礎打造的戶外冒險特仕車，完美結合豪華質感與露營精神，展現品牌對「生活風格車」的新詮釋。

這輛以 「Nature eXperience」 為靈感設計的改裝作品，車身採卡其綠主調，並融入灰、白、黑等漸層變化，線條之間點綴橘色地形等高線，營造出大自然地貌的流動感。外觀升級了防刮輪拱、粗獷鋁圈與全地形輪胎，再加上堅固的車頂行李架與專屬越野飾件，從任何角度都散發野性氣息。

▲車頂加入行李架，載物機能提升，能在戶外搭帳篷等。

進入車艙後可見 Hayashi Telempu 的內裝工藝實力。整體配色延續自然主題，使用防水與高耐磨材質，廠方更為戶外活動設計多項專屬配件，包括可快速展開的側邊帳篷、模組化摺疊桌椅、防水後廂墊與可拆卸置物籃，讓車主能在任何地點迅速搭建起臨時休憩空間。

在動力部分，此特仕車延續 NX Overtrail 車型設定，搭載 2.4 升渦輪增壓引擎，輸出 279 匹馬力與 40.8 公斤米扭力，結合 8 速手自排與四驅系統，不僅在公路行駛流暢，面對泥地與砂石路面亦能保持穩定。