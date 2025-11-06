89.9萬起！台灣最便宜電動車Hyundai Inster上市　上半年只有500輛

▲Hyundai南陽實業正式在台發表Inster，以89.9萬起的限時優惠價改寫市場新低價。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Hyundai現代汽車總經銷南陽實業今（6）日正式在台發表全新入門電動休旅車Inster，並為其開出89.9萬起的限時優惠價，直接成為目前台灣市場上最便宜的電動車選項，外型大量採用搶眼的Pixel數位像素語彙，小巧的車身中藏有豐富座椅機能，不論載人載物都好用，在車格和價格都別具吸引力之下，可望成為首購族的「第1台電動車」，不過南陽也強調目前僅和原廠爭取到2026上半年500輛配額，所以有興趣的車迷動作要快。

▲限時優惠價89.9萬的EV400-A車型少了許多亮點配備，要享受完整的用車體驗，還是得從限時優惠價99.9萬的EV400-B看起。

Hyundai Inster全車系限時優惠價

EV400-A：89.9萬

EV400-B：99.9萬

EV450：104.9萬

儘管Inster一上來就摜破台灣電動車市場的地板價，不過仔細看規格配備，會發現最入門的EV400-A不僅少了LED燈具、後座TYPE-C充電埠、最高功率3.6kW的V2L車內外雙向供電、車頂架、皮椅與皮質方向盤等配備，就連前後座椅機能都少了大半，而當今買家最重視的駕駛輔助科技，在入門車型上也少了主動定速與盲區／後方輔助警示功能，如果想要完整的用車體驗，建議至少從限時優惠價99.9萬的EV400-B車型看起。

▲全車採用Pixel數位像素語彙，並提供多達6種車色選項，滿足買家的個性化需求。

動力方面，Inster全車系均採前置馬達前輪驅動配置，並有2種電池容量與輸出設定，分別是搭配42kWh電池、輸出97匹馬力與15公斤米扭力的EV400，以及搭配49kWh電池、輸出115匹馬力與15公斤米扭力的EV450，兩者續航力分別為416／413公里與465公里（NEDC標準），均採CCS1充電介面，10%充至80%需用時30分鐘。

▲車內採10.25吋數位儀表與8吋中央觸控螢幕，保留大量實體按鍵操作更直覺就手。